Fernando Alonso se pierde gran parte de los Libres 2 por problemas en el embrague del AMR26

Alberto Cercós García 11 SEP 2026 - 17:26h.

Fernando Alonso, con problemas en la primera jornada de entrenamientos en el Madring

Fernando Alonso analiza Madring y desvela, en exclusiva en ElDesmarque, sus planes de futuro: "Cuestión de feeling"

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Fernando Alonso afrontaba el estreno del Madring con la esperanza de encontrar en Madrid una versión más competitiva del AMR26 después de un año especialmente complicado. Las primeras sensaciones de los Libres 1 fueron relativamente positivas dentro de las limitaciones habituales del monoplaza. El asturiano terminó decimoquinto, a 2'4 segundos del mejor tiempo de George Russell, aunque la primera toma de contacto con el nuevo circuito estuvo marcada sobre todo por la necesidad de descubrir un trazado completamente nuevo para la Fórmula 1.

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Fernando Alonso, con problemas en el embargue

El problema para Aston Martin es que el rendimiento ya no es el único quebradero de cabeza del AMR26. La fiabilidad ha acompañado al proyecto prácticamente desde su nacimiento y ha condicionado buena parte de la temporada de Alonso. El monoplaza comenzó 2026 arrastrando problemas relacionados con las vibraciones y la unidad de potencia Honda, mientras que las limitaciones de prestaciones del conjunto han sido especialmente evidentes en circuitos como Monza. Allí, las rectas dejaron al descubierto la falta de velocidad punta del Aston Martin y Alonso terminó abandonando, mientras Stroll tampoco pudo completar la carrera.

Y en el estreno del Madring ha aparecido otro problema que vuelve a limitar el trabajo de Alonso. El asturiano se ha visto obligado a permanecer en el garaje durante una parte importante de los Libres 2 debido a un problema en el embrague de su AMR26, perdiendo prácticamente media hora de una sesión de una hora. Un contratiempo especialmente inoportuno en un circuito nuevo, donde cada vuelta resulta fundamental para conocer las referencias, trabajar con los diferentes compuestos y encontrar los límites entre los muros. Aston Martin pierde así una parte muy valiosa del programa previsto para el viernes y Alonso tendrá que intentar recuperar ese tiempo en los Libres 3. El Madring apenas ha echado a andar, pero el AMR26 ya vuelve a obligar al asturiano a trabajar a contracorriente.