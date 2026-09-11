Alberto Cercós García 11 SEP 2026 - 20:28h.

Marc Márquez lanza un claro dardo a MotoGP para zanjar, de nuevo, la rivalidad con Valentino Rossi

Marc Márquez avisa que en Misano no estará tan fuerte como en Aragón

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Marc Márquez llegó a Misano con la prudencia por bandera. El piloto de Ducati ya avisaba antes de arrancar el Gran Premio de San Marino de que el circuito italiano podía ponerle las cosas difíciles, pero el viernes terminó siendo bastante más amable de lo esperado. El nueve veces campeón del mundo fue el más rápido en la primera sesión por delante de Marco Bezzecchi, y después confirmó sus buenas sensaciones en la Practice de la tarde. Ahí fue segundo y se aseguró el acceso directo a la Q2. Un resultado que, visto lo visto por la mañana, invita al optimismo.

Eso sí, Márquez no quiere lanzar las campanas al vuelo. El '93' considera que todavía hay trabajo por hacer, especialmente en lo que respecta al ritmo de carrera. "Es verdad que no sabemos qué ritmo tenemos. Estamos bastante por detrás de Bezzecchi y alguno más de lo que es ritmo de carrera. Pero bueno, mañana intentaremos trabajar eso", explicó. Su prioridad ahora pasa por preparar bien una clasificación que considera fundamental para todo el fin de semana. "La qualy es el entreno más importante en MotoGP", señaló.

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Marc Márquez y su dardo a MotoGP

Mientras el Mundial empieza a calentarse sobre el asfalto, fuera de él apareció otro protagonista inevitable en Misano: Valentino Rossi. La realización televisiva de MotoGP decidió jugar con la historia y buscó constantemente al italiano mientras Márquez rodaba en pista, intercalando planos de ambos e incluso uno a cámara lenta en el que el piloto de Ducati pasaba por una curva mientras Rossi aparecía al fondo, observándole. Una imagen con evidente carga simbólica entre dos de los grandes nombres de MotoGP, pero que no parece haber hecho demasiada gracia al de Cervera.

"Opino que hay suficiente espectáculo dentro de la pista como para estar con estos juegos", dejó claro Márquez. Un mensaje bastante claro para una realización que parecía empeñada en recuperar viejas historias. Márquez prefiere hablar de motos, de Bezzecchi y de una pelea por el campeonato en la que Jorge Martín, Álex Márquez y el propio italiano siguen teniendo mucho que decir. En Misano, al menos, el espectáculo que importa para el '93' está sobre el asfalto.