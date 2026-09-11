Fernando Alonso sufre el tráfico del Madring y su mosqueo ya es viral: saca el dedo en plena Monumental

Alberto Cercós García 11 SEP 2026 - 18:49h.

Fernando Alonso, visiblemente enfadado por el tráfico del Madring

La imagen más entrañable: la llegada de Fernando Alonso con Melissa Jiménez y su hijo Leonardo al Madring

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Fernando Alonso ya ha experimentado una de las complicaciones más claras del Madring: el tráfico. Durante la primera jornada de entrenamientos en el Gran Premio de España, el piloto de Aston Martin ha sufrido algo con lo que toda la parrilla deberá lidiar. Y es que al tratarse de un circuito medio urbano, la complejidad de salir a pista y no encontrarse a nadie es prácticamente nula. Además, la estrechez del trazado provoca que aparezcan diferentes situaciones críticas para aquel que busca cerrar una vuelta rápida. En los Libres 2, ese alguien ha sido Fernando Alonso, quien ha sacado su dedo a pasear hasta en tres ocasiones, mostrando su claro descontento a varios rivales en pista.

La segunda sesión de entrenamientos libres para Alonso no empezó de la mejor manera. El AMR26 sufrió problemas en el embrague tras los Libres 1 y el monoplaza no pudo salir a pista hasta la media hora. Un tiempo perdido que, teniendo en cuenta que es la primera vez en el Madring, es valioso. Por eso, una vez Alonso ya pudo salir a pista, la idea no era otra que el de aprovechar al máximo cada momento. Y así fue, o al menos lo que le dejaron.

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Los enfados de Fernando Alonso en el Madring

Con la intención de aprovechar el tiempo perdido en el box, Fernando Alonso usó los últimos minutos de los Libres 2 para hacer diferentes intentos de vuelta rápido. Alguno salió, pero en otros terminó sacando el dedo a modo de enfado. Y es que el tráfico que se crea en el Madring no ayuda en absoluto.

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El asturiano se las vio primero con Yuki Tsunoda. Ahí, Alonso le sacó el dedo al japonés en plena Monumental. Algo tremendamente complicado. Luego también repartió a Alex Albon y a otro piloto justo antes de ver la bandera de cuadros. Ha sido, sin duda, una sesión muy compleja para los intereses del español.