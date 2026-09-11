Alberto Cercós García 11 SEP 2026 - 16:45h.

José Mourinho explica, en rueda de prensa, cómo le ha afectado al sueño tener cerca el Madring

La mandíbula también corre en la Fórmula 1: qué les pasa a los dientes de los pilotos cuando compiten

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Madrid vive un fin de semana completamente diferente con la llegada por primera vez de la Fórmula 1 al Madring. El Gran Premio de España aterriza en la capital entre el viernes y el domingo, con el circuito situado en los alrededores de IFEMA y Valdebebas como uno de los grandes focos de atención. Una circunstancia que también afecta directamente al Real Madrid, cuya ciudad deportiva se encuentra prácticamente pegada al trazado. El equipo de José Mourinho, además, tiene este sábado una cita importante en el Santiago Bernabéu frente al Rayo Vallecano, por lo que el técnico portugués ha tenido que adaptar ligeramente su rutina al despliegue de la Fórmula 1.

El propio Mourinho reconoció que el Madring ya le ha hecho madrugar todavía más. "Salvo cuando duermo en Valdebebas, yo salgo a las 7.15, hoy he salido a las 6.30. He perdido 45 minutos de sueño, los jugadores algunos lo mismo", explicó entre bromas en rueda de prensa. El entrenamiento, eso sí, no sufrió modificaciones importantes: "Del entrenamiento no hemos cambiado nada, hemos hecho los primeros 15 minutos haciendo nada, después hemos trabajado 45-50 minutos bien. Intensidad baja, pero cosas que tácticamente necesitamos".

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José Mourinho y su relación con Fernando Alonso

Y Mourinho también tiene su propio plan para acercarse al Gran Premio, aunque con una condición muy suya. El portugués mantiene una estrecha amistad con Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, desde sus primeros años en Italia, y reconoce que dispone de una entrada para disfrutar del espectáculo. "Soy muy amigo, con mucho orgullo, de Stefano Domenicali, desde mis primeros años en Italia, y sí tengo entrada, pero soy ese tipo de bicho que, si no gana, no hay vida. Si estoy contento, a lo mejor me paso", explicó.

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En caso de acudir, Mourinho tendrá además una visita prácticamente obligada: el box de Aston Martin y Fernando Alonso. La relación entre ambos viene de lejos y el portugués ha visitado en alguna ocasión al piloto asturiano durante los Grandes Premios. Ahora, con Aston Martin lejos de luchar por las victorias, Mourinho mantiene intacta su admiración por el bicampeón. "No teniendo coche para ganar y prácticamente no teniendo coche para puntos, tengo amistad con Fernando, me gusta mucho la personalidad, es uno de los mejores siempre, incluso si le dan un coche que no es bueno. Me gusta mucho el deporte", sentenció.