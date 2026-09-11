Posibles alineaciones del Real Madrid - Rayo Vallecano para la jornada 5 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 11 SEP 2026 - 08:47h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Real Madrid y Rayo Vallecano de la jornada 5

El plan desvelado por José Mourinho entre cuatro jugadores y dos puestos en el Real Madrid

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El Estadio Santiago Bernabéu acoge este sábado 12 de septiembre a las 21:00h el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano, correspondiente a la quinta jornada de LALIGA EA Sports. El conjunto blanco saldrá a su feudo con la necesidad de reencontrarse con la victoria tras caer por 1-0 frente al Real Betis en La Cartuja, un tropiezo que le deja en la tercera posición con 9 puntos acumulados en cuatro fechas. Respecto a su encuentro en la Champions League frente al Inter de Milán, el conjunto merengue ganó por tres goles a dos. Por su parte, la escuadra franjirroja llega al Bernabéu asentada en la decimotercera plaza con 4 puntos, impulsada por su reciente triunfo por 3-2 ante el Racing de Santander en Butarque.

Posible alineación del Real Madrid

El Real Madrid seguirá con el esquema 4-3-3. El cuadro merengue cuenta con las bajas confirmadas por lesión de Éder Militão, Rodrygo Goes y Ferland Mendy. Raúl Asencio será duda recuperándose por una fisura de tibia. Thibaut Courtois defenderá la portería madridista, en la zaga Álvaro Carreras podría actuar en el lateral izquierdo para dar descanso a Marc Cucurella, Dean Huijsen ocupará el centro de la defensa acompañado por uno entre Antonio Rüdiger o Ibrahima Konaté, mientras que Denzel Dumfries y Trent Alexander-Arnold se disputarán la titularidad en el carril derecho. En la sala de máquinas, Bernardo Silva y Eduardo Camavinga o Federico Valverde llevarán la manija, mientras que la mediapunta será para Jude Bellingham. En el ataque, Kylian Mbappé actuará como referencia en punta, flanqueado por Vinicius Junior en el extremo izquierdo y Arda Güler en el derecho.

Posible once del Real Madrid frente al Rayo Vallecano:

Portero: Courtois

Defensas: Trent/Dumfries, Rüdiger/Konaté, Huijsen, Carreras

Centrocampistas: Camavinga/Valverde, Bernardo Silva, Bellingham

Delanteros: Güler, Mbappé, Vinicius Junior

Posible alineación del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano seguirá con su propuesta de 4-3-3. En el capítulo de ausencias, el bloque vallecano llega mermado por sanciones y problemas físicos: Jorge De Frutos, que también tiene molestias en el tobillo después de una torcedura, y Fran Pérez causarán baja tras ser expulsados con roja directa en la última fecha, sumándose a las ausencias por lesión de Augusto Batalla, Isi palazón, Randy Nteka, Luiz Felipe, Iván Balliu y Jozhua Vertrouwd, mientras que Marash Kumbulla se mantiene como duda. En la portería se abre el debate entre Emil Audero y Dani Cárdenas, la línea defensiva estará compuesta por Andrei Ratiu en el costado derecho, Adrià Pedrosa en el izquierdo, y la pareja de centrales formada por Florian Lejeune y Pathé Ciss. En el centro del campo, Óscar Valentín ejercerá de ancla acompañado por uno entre Bouare o Mujaid, situando por delante a Unai López en la mediapunta. En ataque, el enrachado Sergio Camello liderará el ataque escoltado en las bandas por Álvaro García y uno entre de Pedro Díaz o Giorgi Tsitaishvili.

Posible once del Rayo Vallecano frente al Real Madrid:

Portero: Audeiro/Cárdenas

Defensas: Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa

Centrocampistas: Óscar Valentín, Bouare/Mujaid, Unai López

Delanteros: Pedro Díaz/Tsitaishvili, Camello, Álvaro García