Alberto Cercós García 09 SEP 2026 - 20:20h.

Marc Márquez llega a Misano consciente que no será un paseo parecido al de Aragón

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Marc Márquez llega al Gran Premio de San Marino con la confianza disparada después de un Aragón prácticamente perfecto, aunque el propio piloto de Ducati se ha encargado de rebajar las expectativas antes de volver a subirse a la Desmosedici. En MotorLand, el de Cervera fue el gran protagonista del fin de semana al conquistar tanto la carrera al 'sprint' como la prueba larga del domingo, llevándose los 37 puntos que estaban en juego. Márquez volvió a demostrar su especial relación con el trazado aragonés y, pese a no partir desde la pole, terminó imponiéndose con autoridad a Pedro Acosta y Marco Bezzecchi. Fue un golpe importante en la pelea por el campeonato después de un fin de semana en el que Jorge Martín.

El resultado permitió a Márquez colocarse segundo en la clasificación y recortar de forma considerable la distancia con Martín. El piloto de Aprilia conserva el liderato con 256 puntos, pero el nueve veces campeón de MotoGP ya suma 237, por lo que únicamente les separan 19 puntos cuando todavía quedan muchas carreras por delante. Bezzecchi, además, continúa tercero con 232 y completa una pelea por el título cada vez más apretada. Misano supone ahora un escenario diferente. Márquez ganó allí la pasada temporada, pero el circuito italiano presenta características distintas a las de MotorLand y, además, Aprilia llega fuerte a una pista que puede favorecer a sus motos. El objetivo del piloto de Cervera será mantenerse en la pelea y aprovechar cualquier oportunidad, aunque sabe que repetir el dominio absoluto de Aragón será mucho más complicado.

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Aún así, Marc Márquez promete dar guerra

El propio Márquez ha querido poner los pies en el suelo antes de afrontar una cita especialmente importante para sus aspiraciones mundialistas. El piloto de Ducati reconoce que MotorLand encajó a la perfección con su estilo de pilotaje, mientras que en Misano tendrá que buscar otras armas para volver a pelear por las victorias y seguir recortando puntos a Martín.

"En Aragón conseguimos el máximo de puntos posibles y ese era nuestro objetivo. MotorLand es un circuito que se adapta muy bien a mi estilo de pilotaje. Aquí, en Misano, será un poco más complicado, pero sigue siendo una pista donde puedo intentar rendir al máximo y llevar la Desmosedici GP al límite de su potencial", pormenoriza el competidor de Cervera en unas declaraciones proporcionadas por la firma de Borgo Panigale.