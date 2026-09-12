David Torres 12 SEP 2026 - 14:25h.

Se le vio riendo en la retransmisión del partido junto a Dani Raba en el banquilllo

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ValenciaMañana tensa en Valencia. Mientras el futuro de Carlos Corberán y del club se decide en Singapur, dónde el presidente Kiat Lim está al corriente de todo lo sucedido antes, durante y después del partido en Sevilla, tal y como ha podido confirmar ElDesmarque, Hugo Duro se ha visto obligado a salir al paso de una imagen junto a Dani Raba que contrasta con la realidad del club.

El Valencia CF no levanta cabeza y cualquier gesto de sus jugadores está ahora bajo el microscopio. La derrota ante el Sevilla FC en el Sánchez-Pizjuán, la quinta jornada consecutiva sin ganar y un solo punto de 15 posibles han disparado todavía más el enfado de la afición. Hugo Duro ha sido uno de los protagonistas de la polémica después de ser cazado riéndose durante la debacle valencianista.

Un gesto que incendia todavía más el ambiente

En un momento en el que el Valencia necesitaba mostrar máxima tensión y compromiso, las imágenes de Hugo Duro riéndose junto a Dani Raba no sentaron bien entre los aficionados. El equipo acababa de perder a César Tárrega por lesión y poco después acabaría derrotado con un gol a balón parado de Juan Iglesias y se marchaba de Sevilla como colista y con el peor inicio de Liga de su historia. El enfado fue especialmente evidente entre los valencianistas desplazados al Sánchez-Pizjuán. La afición despidió al equipo entre insultos y reproches, y Hugo Duro tampoco se libró de las críticas a la salida del estadio.

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El mensaje de Hugo Duro

Al ver el revuelo que se ha montado, Hugo Duro se ha aprestado a pedir perdón a través de sus redes sociales lamentando la situación y la interpretación que se ha hecho de su imagen con Raba. "Lamento mucho que alguien pudiera pensar que me reía de nuestra difícil situación. De ninguna manera fue eso. Asumo mi error y pido perdón. Mi compromiso con el Valencia CF es, ha sido y será siempre máximo".