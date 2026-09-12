Alberto Cercós García 12 SEP 2026 - 12:15h.

Mientras Fernando Alonso sigue sin definir su futuro, en Aston Martin no quieren pensar en un 2027 sin él

El objetivo de Fernando Alonso en el Madring es un aviso para el resto: "Ver la bandera de cuadros"

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Mientras el futuro de Fernando Alonso sigue sin resolverse, en Aston Martin dejan clara su postura: no se imaginan, al menos a corto plazo, un 2027 sin el piloto asturiano. Y es que Alonso no da su brazo a torcer en cuanto a su renovación se refiere. Son ya varias las semanas en las que el español da largas cuando se le pregunta sobre el 2027 en Aston Martin. Siempre con evasivas, con dudas y con conversaciones pendientes. Hasta el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, está muy nervioso por si Fernando decide abandonar la Fórmula 1 al término de esta temporada. Un ambiente, el de la nueva F1, que no convence nada a Alonso; pero la realidad es que la F1, sin Alonso, sería muy diferente.

"Tendría que conseguir el éxito y abandonar entonces, dejarlo en ese momento, no porque se viera obligada a hacerlo. Es un atleta importantísimo. No podríamos permitirnos que Alonso se fuera. Una persona como él no se va así del escenario. No sólo por ser un campeón, sino por su credibilidad, su inteligencia, su personalidad, con cuánto dejas, qué aportas al deporte. Voy a hablar con él para que cambie de idea, no sería aceptable. Le vi muy triste, y le dije: 'Fernando, entiendo que te da pena llegar a tu país dos veces campeón y ahora estás como estás. No te voy a decir lo que vamos a hacer, dime qué quieres, porque tú eres el piloto. Dime qué podemos hacer nosotros para ayudarte con estos resultados'. Todo cambió, me llamó, nos reunimos y estamos aquí", reconocía el mencionado Ben Sulayem desde el Madring.

Aston Martin también teme una decisión de Fernando Alonso

Pero no solo la FIA se llevaría un disgusto mayúsculo, en Aston Martin no conciben un futuro a corto plazo sin él. "Desde el equipo hemos sido claros: queremos continuar con él, pero tenemos que respetar lo que piense y respetar sus tiempos también. Tenemos confianza en llegar a una solución y ahora será cuestión de esperar a su decisión. Esperamos que continúe, así que no voy a dar nombres ni a hablar de ningún plan B. Sería tan dramático que no continuase que no queremos ni pensar en ello. Lo que se pueda hacer para que siga en el deporte se debería hacer. La Fórmula 1 necesita a alguien como él", soltaba un sincero Mike Krack tras la jornada de viernes en el Gran Premio de España.