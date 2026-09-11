Alberto Cercós García 11 SEP 2026 - 19:55h.

Fernando Alonso ya ha vivido en primera persona lo complicado que es el Madring, de ahí su objetivo en carrera

Primer accidente en el Madring en su día de estreno: un aviso a los pilotos de la dificultad del circuito

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Fernando Alonso pone punto y final a un viernes algo agridulce en cuanto a lo deportivo se refiere. Si bien el AMR26 sigue sin dar la talla, la emoción de correr en casa podía darle un extra. Pero ni aún así. El piloto español sufrió problemas en el embrague tras los Libres 1, obligándole a perderse media hora de los Libres 2. Un traspiés de vital importancia en el estreno del trazado madrileño en la Fórmula 1. Aún así, Alonso ya sabe cómo afrontar el fin de semana y prevé una carrera dura.

La jornada era clara para Fernando Alonso. "Se trataba más bien de familiarizarnos con el circuito y las curvas después del trabajo en el simulador. Luego, en la FP2, intentamos optimizar un poco el coche y la puesta a punto. Desafortunadamente, tuvimos algunos problemas en la FP2. No hicimos una sesión normal, así que nos retrasamos un poco con respecto al programa del fin de semana, pero intentaremos recuperarnos mañana en la FP3".

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Siguen los problemas con la unidad de potencia. "Sí, de momento todo bien, creo que no hay grandes problemas. Probablemente todavía tengamos un gran déficit en las rectas con la unidad de potencia, pero es algo que tenemos que aceptar por ahora. Y sí, ya veremos mañana".

Fernando Alonso lo tiene claro: su objetivo es acabar

Tras un día complicado, Alonso visualiza una carrera con abandonos y con un objetivo claro. "En la clasificación creo que nos falta un poco para terminar. El orden de clasificación dependerá en parte del rendimiento de los coches y de la batería y la potencia que tengan. Lo importante es la carrera, donde tenemos que mantenernos concentrados, evitar chocar con los muros y ver la bandera a cuadros... Quizás eso sea suficiente para obtener un buen resultado".