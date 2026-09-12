David Torres 12 SEP 2026 - 11:23h.

Peter Lim y Kiat Lim están al corriente de todo lo que sucedió antes, durante y después del partido en el Sánchez Pizjuán

Gourlay dijo que tenía todo el apoyo del club y del presidente; su finiquito es el gran handicap

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ValenciaCarlos Corberán y el Valencia CF han llegado a un punto sin retorno o de muy difícil vuelta atrás tras la derrota en Sevilla y los acontecimientos posteriores. Su destitución, ahora sí, está sobre la mesa. Quizá no sea la solución a los problemas, pero a 12 de septiembre, con el equipo colista, el mercado de fichajes cerrado y el equipo desnortado, la ley del fútbol manda. Cambiar al entrenador quizá no es la única solución a la crisis, pero sí la más sencilla y la única que se puede tomar a corto plazo en busca de un revulsivo. Según ha podido confirmar ElDesmarque, Peter Lim y Kiat Lim están al corriente de todo lo que sucedió antes, durante y después del partido en el Sánchez Pizjuán

Él se siente capacitado: "Siempre tengo confianza y fuerzas. Acepto la crítica. Quiero buscar mejoras. El equipo se ha entregado y no he encontrado la fórmula para superar al Sevilla" y, desde el club lo reforzó Ron Gourlay apenas hace diez días: "El entrenador necesita estabilidad. Ahora necesitamos competitividad, continuidad para seguir mejorando la situación del equipo”, dijo Ron Gourlay: "Tiene todo el apoyo del club, del propietario y el mío", insistió pero las circunstancias de nuevo le han dado un bofetón de realidad.

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Su destitución es, lógicamente, una de las opciones que está sobre la mesa para salir de la crisis, pero recién renovado, pagar su finiquito es un gran hándicap para el Fair Play Financiero del club, prácticamente agotado y depende de Peter Lim y Kiat Lim, del famoso y manido Ok de Singapur. En cuanto el pulgar decida si hacia arriba, o hacia abajo, se tomará la decisión correspondiente, siendo conscientes de que todavía quedan en juego seis puntos antes del parón: tres en Vitoria este martes y tres más en Mestalla el próximo domingo, y que Carlos Corberán fue renovado el pasado seis de julio, pero deportivamente el proyecto está agotado con un punto de 15 en cinco jornadas y la situación es irrespirable.