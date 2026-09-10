Sube el Límite de Coste de Plantilla del Valencia CF en septiembre de 2026 pero no lo gasta todo

No se lo ha gastado todo, ha dejado parte para invierno: es el octavo límite de la competición

Ron Gourlay y Kiat Lim todavía no se han dado cuenta de lo que nos molesta de Peter Lim

Compartir







ValenciaUna vez finalizado el mercado de fichajes de verano, que en el caso del Valencia CF se saldó sin la limpieza de vestuario demandada tras renovar a Corberán, con una inversión de 9 millones, dejando dos fichas libres y varios fichajes por realizar, LALIGA ha hecho públicos los límites de coste de plantilla deportiva (LCPD) de los clubes y SAD’s de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION. El Valencia CF pasa a tener un coste de plantilla de 98.8 millones de euros , un ligero aumento respecto a los 95.6 millones que tenía en marzo. Sin embargo, eso no parece traducirse en que el equipo vaya al mercado de fichajes libres, al menos por lo que ha dicho Corberán este jueves: “Me centro en los jugadores que tengo y sacarles el máximo rendimiento”.

En el caso del conjunto de Mestalla, el coste de plantilla sube 7 millones respecto a septiembre de 2025 tras realizar 8 llegadas (Harvey Elliott, Arnau Martínez, Kayne Van Oevelen, Pablo Maffeo, Dieng, De Haas, Sato y Guido) y 4 salidas (Cenk, Santamaría, Almeida y Alberto Marí). Acabaron contrato o no siguieron tras su cesión 6 futbolistas más (Cömert, Thierry, Saravia, Agirrezabala, Ramazani y Unai Núñez) y el Valencia CF empieza la temporada con dos jugadores lesionados de larga duración y sin ficha: Sergi Canós y Diego López.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF cierra un mercado de fichajes insuficiente para ir a Europa que señala a Lim y Gourlay y deja vendido a Corberán

¿Cuánto ha gastado y qué inclue?

Tras este reajuste, el Valencia CF se mantiene como el octavo límite de coste de plantilla de la competición. Sin embargo, como ha pasado en temporadas anteriores, se ha dejado un margen por si en enero las cosas, como ahora, van apretadas deportivamente hablando. El gasto real en la plantilla (Incluye jugadores y cuerpo técnico del primer equipo y del filial) ronda los 90 millones de euros.

PUEDE INTERESARTE De Giménez a Endrick pasando por Goçalves o Ramazani, los fichajes que se le quedaron en el tintero a Gourlay y Lim y el mercado de jugadores libres

Este Límite de Coste de Plantilla Deportiva es el importe máximo que cada Club/SAD puede consumir durante la temporada 2026/2027 tras el mercado de verano, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible según el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos). Este límite incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible, según se define en el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos).

Los conceptos que se incluyen en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

La evolución del coste de plantilla del Valencia CF

En el caso del Valencia CF el nuevo límite se establece en 98.8 millones. Cabe recordar que en marzo era de 95.6 millones de euros; en septiembre de 2025, 91.2 millones.

La gran subida, no obstante, la dio el en 2025, pues el Valencia CF tenía un límite de coste de plantilla de 79.9 millones de euros, en febrero de 2025.

El Valencia CF comenzó la temporada pasada (septiembre 2024) con un LCPD (límite de Coste de Plantilla Deportiva) de 74.6 millones.

Tras el desplome del verano de 2021, cuando el Valencia tenía el coste de plantilla más bajo de toda la competición con apenas 30 millones de euros. Empezó a remontar a partir de la pandemia. Tenía 57 millones en marzo de 2022; 75,8 millones en septiembre de 2022 En febrero de 2023 subió un coste de plantilla de 79,991 millones de euros; en septiembre de 2023 era de 85.5 millones, dato que se mantuvo en febrero de 2024. En septiembre de 2024 el coste se redujo algo y pasó a ser de 74.6 millones, pero en febrero de 2025 volvió a incrementarse hasta establecerse en 79.9 millones.

Con todo,.si comparamos con la temporada 2019, el club ha pasado de tener 170 millones a la cantidad actual, una reducción considerable que confirma que el Valencia de la mano de Peter Lim se ha empequeñecido y que sigue de forma parecida con Kiat Lim. Por eso es colista y está abocado a luchar por evitar el descenso.