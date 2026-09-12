Aficionados del Valencia CF despiden al autobús con insultos en Sevilla: no se salvó nadie

David Torres 12 SEP 2026 - 00:15h.

La afición exporta su cabreo allá dónde va: insultos para los jugadores y el entrenador a la salida del campo

Iglesias deja en capilla a Corberán y al proyecto: el peor Valencia CF de todos los tiempos (1-0)

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SevillaEl Valencia CF ya no tiene margen y la paciencia de la afición parece agotarse. Tras la derrota ante el Sevilla (1-0) en el Sánchez-Pizjuán, los aficionados valencianistas desplazados a Sevilla despidieron al autobús del equipo entre insultos y reproches. No se salvó prácticamente nadie en una noche que deja al conjunto de Carlos Corberán colista, con un solo punto de los 15 disputados y todavía sin conocer la victoria. Jugadores, todos y entrenador, se llevaron la peor parte porque estaban presentes, pero el seguidor de a pie, que hace años detesta a Peter Lim, también le ha hecho la cruz al proyecto de Kiat Lim y Ron Gourlay. Según iban saliendo o pasando o se dejaban ver eran criticados e insultados, de Corberán a Hugo Duro.

La protesta llegó a las puertas del estadio después de otro partido en el que el Valencia volvió a mostrar sus carencias. El equipo mejoró respecto al doloroso 0-5 ante el Barcelona, pero volvió a quedarse sin gol y apenas generó peligro en ataque durante buena parte de la segunda mitad. La derrota ante el Sevilla deja al proyecto de Corberán en una situación límite, la afición está harta y las palabras de Pepelu, Pablo Maffeo o del propio Corberán no sacian a nadie.

Hartazgo en la afición

Los seguidores que acompañaron al equipo hasta Nervión hicieron visible su enfado a la salida del estadio. Jugadores, entrenador y responsables del proyecto recibieron los reproches de una afición cansada de ver cómo se repiten los problemas. El ambiente ya era especialmente delicado después del arranque de temporada y la goleada encajada ante el Barça. Corberán llegaba a Sevilla cuestionado y con la obligación de cambiar la dinámica y no lo ha conseguido.

El propio vestuario reconoció tras el encuentro que la situación es preocupante. Gayà aseguró que los jugadores están "a muerte con el entrenador", mientras Pepelu fue todavía más directo al admitir que "la gente está cansada de explicaciones". Maffeo, además, pidió perdón por la falta que originó el gol de Juan Iglesias y pidió "huevos" pero no basta

La afición, sin embargo, ha llegado a otro punto. Ya no quiere explicaciones ni promesas: quiere resultados y ni con esas perdonará el peor inicio de la historia. El Valencia tendrá que empezar a ganar el martes en Vitoria ante el Alavés, en un partido que el propio vestuario ya considera una final. Pero el hartazgo es tal que ya no se salva nadie de las iras de una afición que exporta los insultos y las críticas allá dónde va el equipo.