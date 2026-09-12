Pablo Barrios se lesiona de nuevo y su presencia en el derbi ante el Madrid está en peligro

Alberto Cercós García 12 SEP 2026 - 13:24h.

Diego Simeone lamenta perder, otra vez, a Pablo Barrios durante los próximos duelos

Posibles alineaciones del Real Sociedad - Atlético de Madrid para la jornada 5 de LALIGA EA Sports

Compartir







Malas noticias para el Atlético de Madrid en la antesala de una semana especialmente exigente. Pablo Barrios no estará este domingo ante la Real Sociedad y su presencia en el derbi frente al Real Madrid del próximo 20 de septiembre queda seriamente comprometida. El centrocampista rojiblanco terminó con molestias el encuentro disputado el pasado miércoles en Anfield ante el Liverpool y, después de someterse a las pertinentes pruebas médicas, el club ha confirmado que sufre una lesión miofascial de bajo grado en la pierna derecha. El diagnóstico, aunque no apunta a una lesión de gravedad, obliga al canterano a parar y realizar sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio.

La lesión llega, además, en un momento delicado para Barrios, que se había convertido en una pieza importante dentro de los planes de Diego Simeone. El futbolista ya ha tenido que lidiar con diferentes problemas físicos en los últimos tiempos y vuelve a encontrarse con un contratiempo justo cuando el calendario aprieta. De momento, está descartado para el duelo de Anoeta y tampoco estará disponible el próximo miércoles contra Osasuna. El objetivo pasa por recuperar al jugador durante el parón de selecciones, aunque desde el Atlético no quieren establecer plazos. Las informaciones publicadas este sábado apuntan a que tiene muy complicado llegar a tiempo al derbi madrileño ante el Madrid.

PUEDE INTERESARTE El cara a cara completo de Mati Prats y Toni Freixa tras llamar "vomitivo" a su editorial de Julián Álvarez

Simeone, mientras tanto, asume la baja sin dramatismos y confía en las alternativas que tiene en su plantilla. Koke, Hjulmand, Cardoso, Mendoza y Vargas aparecen como opciones para cubrir el hueco de uno de los centrocampistas más utilizados por el técnico argentino.

El propio Simeone quiso poner en valor la importancia de Barrios en rueda de prensa, aunque dejó claro que el equipo tendrá que seguir adelante: "Es un jugador importante para nosotros. Igualmente buscaremos, como lo hicimos la temporada pasada el tiempo que no estuvo, seguir compitiendo como se compitió. Y, obviamente, los chicos que tengan la oportunidad de jugar, no tengo ninguna duda de que darán el máximo para rendir, que es lo que nos importa".

El parte médico de Pablo Barrios

Ha sido el propio Atlético de Madrid quien ha confirmado la situación de su jugador a través de las redes sociales y con un escueto parte médico.

"El centrocampista acabó con molestias el encuentro ante el Liverpool y, tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del club, se ha confirmado que sufre una lesión miofascial de bajo grado en la pierna derecha", dicta dicho comunicado.