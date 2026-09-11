Posibles alineaciones del Real Sociedad - Atlético de Madrid para la jornada 5 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 11 SEP 2026 - 08:49h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Real Sociedad y Atlético de Madrid de la jornada 5

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El Reale Arena vestirá de sus mejores galas este domingo 13 de septiembre a las 21:00h para albergar uno de los duelos más atractivos de la quinta jornada de LALIGA EA Sports: el Real Sociedad - Atlético de Madrid. El conjunto txuri-urdin llega a la cita reencontrado con la victoria tras imponerse por 2-3 al Elche CF en el Martínez Valero, acumulando 7 puntos en cinco encuentros disputados, al haber jugado ya su compromiso adelantado de la jornada 6 frente al Celta, para situarse en la novena plaza. Por su parte, la escuadra colchonera desembarca en San Sebastián ocupando la sexta posición también con 7 puntos, pero en cuatro fechas. Los de Diego Pablo Simeone tienen la intención de resarcirse de dos derrotas consecutivas; el tropiezo por 3-0 encajado ante el Athletic Club en San Mamés y la derrota por 2-1 frente al Liverpool en la primera jornada de la Champions League.

Posible alineación de la Real Sociedad

La Real Sociedad buscará hacer valer el factor campo bajo un dibujo de 4-3-3. En el capítulo de ausencias, el cuerpo técnico donostiarra no podrá contar con Jon Martín tras ser expulsado con roja directa en la última fecha, ni con Álvaro Odriozola por lesión hasta octubre. Uno entre Álex Remiro y Unai Marrero defenderá la portería de la Real, la línea defensiva estará formada por Jon Aramburu en el lateral derecho, Sergio Gómez en el izquierdo, e Igor Zubeldia junto a Malang Sarr en el eje central. En la medular, Yangel Herrera asumirá la contención acompañado por uno entre Carlos Soler o Beñat Turrientes, situando a Luka Sucic en la mediapunta. En el ataque, Mikel Oyarzabal ejercerá de referencia goleadora, escoltado por Gonçalo Guedes en la banda izquierda y un amplio abanico de opciones en derecha: Takefusa Kubo, Ander Barrenetxea y Job Ochieng, este último el jugador más destacado del encuentro frente al Elche.

Posible once de la Real Sociedad frente al Atlético de Madrid:

Portero: Remiro/Marrero

Defensas: Aramburu, Zubeldia, Sarr, Sergio Gómez

Centrocampistas: Soler/Turrientes, Herrera, Sucic

Delanteros: Ochieng/Kubo/Barrenetxea, Oyarzabal, Guedes

Posible alineación del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid saltará a San Sebastián dispuesto a resarcirse de dos derrotas consecutivas. En el apartado de las bajas, Alexander Sørloth se mantiene como la única incertidumbre de la convocatoria, estando casi descartado para la cita. Jan Oblak custodiará la meta colchonera, en la retaguardia Marcos Llorente ocupará el lateral derecho, Marc Pubill y Dávid Hancko actuarán en el eje, mientras que la elección del carril zurdo condicionará el esquema: si Simeone apuesta por Alejandro Grimaldo, lo más probable es que el equipo se estructurará en un 4-4-2 o 4-3-3; si opta por situar a 'Cuti' Romero en la zaga, el dibujo mutará a un 5-3-2 con Giuliano Simeone actuando como carrilero por la izquierda, tal y como ya probó frente al Liverpool. En la sala de máquinas, Morten Hjulmand y Pablo Barrios sostendrán el centro del campo, mientras que Álex Baena será el mediapunta. En la parcela ofensiva, Julián Álvarez liderará el ataque acompañado por uno entre Ademola Lookman o Kang-In Lee.

Posible once del Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad:

Portero: Oblak

Defensas: Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo/Romero

Centrocampistas: Barrios, Hjulmand, Baena

Delanteros: Giuliano, Julián Álvarez, Lookman/Kang-In Lee