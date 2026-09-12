El Valencia quiso más que en Riazor o ante el Barça, pero ni supo, ni pudo

Aficionados del Valencia CF despiden al autobús con insultos en Sevilla: no se salvó nadie

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ValenciaEl Valencia CF quiso más en Sevilla. No fue el mismo equipo indolente que se vio ante el Barcelona, ni salió al Sánchez-Pizjuán a entregarse. Compitió, intentó cambiar el rumbo y durante una parte del encuentro sostuvo al Sevilla. Pero volvió a perder. Y, sobre todo, volvió a demostrar que quizá el problema del Valencia no sea únicamente de actitud. Puede haber algo más preocupante: falta de aptitud.

Los datos no dejan lugar a las dudas

Gayà lo explicó con crudeza después del partido: el equipo equilibró la intensidad en la primera parte, pero en la segunda el Sevilla lo llevó a su terreno, ganó las segundas jugadas y el balón parado y al Valencia le faltó "mucho más juego ofensivo". El capitán reconoció el problema y, aunque respaldó a Corberán, los datos le quitan la razón. Los datos no dejan lugar a las dudas: es el peor arranque de la historia del Valencia CF, dos tiros a puerta en todo el partido, un gol en cinco jornadas, cuatro derrotas... Nada se sostiene

Ahí está la clave. El Valencia quiso más que en Riazor o ante el Barça, pero no pudo. Y esa diferencia empieza a ser demasiado grande. El análisis del partido vuelve a dejar un suspenso generalizado, con un equipo que apenas generó peligro y terminó con un único tiro a puerta. Las notas del Sevilla-Valencia reflejan la dimensión del problema.

Rodri puso el dedo en la llaga cuando cuestionó duramente el nivel del equipo. Aquello podía interpretarse como un problema de actitud. Pero Sevilla introduce una duda distinta: ¿y si no basta con querer? ¿Y si la plantilla tampoco tiene las herramientas futbolísticas suficientes para competir como pretende?

Los datos no dejan lugar a las dudas: es el peor arranque de la historia del Valencia CF, dos tiros a puerta en todo el partido, un gol en cinco jornadas, cuatro derrotas... Nada se sostiene

Las palabras ya no valen

Corberán asumió su responsabilidad y aseguró que tiene fuerzas para revertir la situación, pero también reconoció que el equipo debe mejorar. El técnico insiste en que sigue teniendo confianza para continuar.

Pepelu fue todavía más contundente: "La gente está cansada de explicaciones". El capitán señaló que solo ganar puede cambiar la situación. Maffeo habló de poner "los huevos sobre la mesa" y Gayà aseguró que el vestuario está "a muerte" con el entrenador. El lateral pidió una reacción inmediata.

Pero el fútbol no entiende de discursos. El Valencia suma un punto de 15, no gana y está colista. La derrota ante el Sevilla deja a Corberán y al proyecto en una situación límite.

Y mientras la afición ya despide al equipo entre insultos porque está harta y una pregunta empieza a ser inevitable y martillea las sienes del valencianismo: quizá Rodri no se equivocaba del todo. Quizá no era solo actitud. Quizá también es aptitud. "Son malísimos", dijo el balón de oro y campeón del mundo. Y, de momento, lo que son es colistas.