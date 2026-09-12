Fran Fuentes 12 SEP 2026 - 17:22h.

El técnico argentino, visiblemente descontento ante la pregunta

Pipi Estrada desvela la llamada de Gil Marín a Julián Álvarez tras el partido en Anfield y lo que le dijo el argentino: "Este es el camino"

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El Atlético de Madrid se mide esta semana a la Real Sociedad en el estadio de Anoeta. Un encuentro muy complicado que llega en un momento delicado para los de Diego Pablo Simeone. El Cholo ha perdido también a Pablo Barrios, quien, sumado al resto de bajas que ya tenían en el conjunto rojiblanco, comienzan a ser un problema. En este sentido, el técnico ha respondido en sala de prensa a las cuestiones más candentes del equipo, aunque se ha mostrado especialmente tajante con una pregunta: las críticas a Giuliano Simeone y las peticiones de un sector de la afición de que abandone el once titular. En este sentido, el entrenador ha respondido de manera cortante. A continuación, sus palabras:

La baja de Pablo Barrios: "Bueno, es un jugador importante para nosotros. Igualmente buscaremos, como lo hicimos la temporada pasada, el tiempo que nos tuvo seguir compitiendo como se compitió y obviamente los chicos que tengan la oportunidad de jugar, no tengo ninguna duda que darán el máximo para rendir que es lo que nos importa".

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Las sustituciones de Kang In Lee: "Entendemos cuando lo sustituimos al jugador es que dio todo y que hay un compañero que puede estar en mejor forma para ese final de partido que resta.No hay nada en particular y simplemente necesitamos que siga creciendo, que mejore porque lo necesitamos y porque lo bueno es poder rendir todo el partido para que obviamente el entrenador no te saque".

Las críticas a Giuliano: "No tengo nada que comentar, simplemente los hechos y el trabajo de Giuliano habla por sí solo".

La necesidad de ser fiables defensivamente: "Creo que tenemos margen de mejora, el equipo ha hecho muchas cosas buenas, con cosas obviamente para mejorar, por eso nos tocó perder los partidos que hemos perdido, pero también hizo cosas muy importantes y en ese crecer necesitamos todos crecer en la parte defensiva para que obviamente podamos mantener el mayor tiempo posible la portería en cero y eso nos permite siempre tener posibilidades de ganar porque creo que salvo el 3 a 0 de Bilbao, el único que no marcamos gol, después marcamos todos los partidos y eso habla a que el equipo tiene un protagonismo importante dentro del ataque y que tiene que evolucionar defensivamente, seguro".

El Atleti se está descolgando muy pronto: "Está claro que no estamos mirando lo que hacen los demás, estamos mirando lo que hacemos nosotros y dentro de mirar lo que hacemos nosotros sabemos de la importancia que tiene el partido de mañana y que tenemos un rival que compite muy bien, que tiene una muy buena intensidad en su trabajo colectivo como equipo y que tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño y buscar el camino de acercarnos a controlar el partido sobre todo, creo que el otro día en Bilbao se controló muy bien el primer tiempo, después hubo ese descontrol en esos minutos que nos sacó del partido, en el segundo partido contra el Liverpool creo que defendimos bastante bien en el primer tiempo ordenadamente y controlamos el ataque que obviamente nos produjo un gran rival como el Liverpool, pero por el segundo tiempo cuando nos hicieron el segundo gol no hubo respuestas ofensivas para poder empatar el partido, salvo la jugada de Juliano que tira el centro atrás a Julián y otra que se la da Juliano a Julián para que patee en portería tiro débil, pero bueno, esas son las facetas de que nos están pasando necesitamos obviamente tener más equilibrio y regularidad en los 90 minutos y ahí seguramente volveremos a encontrar el camino que queremos".

El Atleti, más preparado para jugar con balón que antes?: "Yo creo que las características de los futbolistas van llevando al equipo a una forma de jugar, lo importante es avanzar en una posición que tenga destino y bueno en la jugada esta que vos mencionas tuvo destino, mientras las jugadas tengan destino la posición siempre es valorada, cuando no tiene destino obviamente aprovecha el rival a posicionarse mejor, le da más tiempo para para defender y obviamente las pérdidas si no hay una buena, un buen sostener el ataque pasan a ser complicadas y bueno es un poco lo que pasa en fútbol, las situaciones de juego que se van relacionando con cada situación, después ojalá que podamos hacer un gol todos los días como se hizo contra el Liverpool, fue un golazo, pero bueno, lo importante es saber para qué hacemos esa tenencia de pelota".

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Cómo está Alex Sorloth: "Con muchas ganas de volver, hemos hablado con el ayer, obviamente está jodido por este tiempo que no nos puede ayudar y sabe que necesitamos las características que él tiene, que no la tenemos en ningún futbolista y bueno como decía el colega, a nadie le importa pero la realidad es esta y hay que trabajar, hay que remangarse bien ahí los brazos y a currar, como bien dicen ustedes los españoles".