María Trigo 12 SEP 2026 - 18:07h.

El propio club rojillo se ha quejado públicamente de que no lo pitaran

La curiosa maniobra del Águilas FC ante el Real Madrid Castilla en Primera RFEF para marcar a balón parado: el corro de la patata

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Osasuna perdió contra el Espanyol. Cometió dos errores defensivos tremendamente graves que le costaron dos goles ya en la primera mitad. El caso que es en el minuto 12, el árbitro no les pitó un penalti bastante claro que podía haber supuesto, en ese momento, el 1-1. Luego, ya con el 0-2 en el marcador, le anulado de forma correcta otro gol a Osasuna por haber salido el balón previamente por la línea de fondo.

Como se puede ver en el siguiente vídeo de Movistar +, Raúl García de Haro recortó a Clemens Riedel, que sacó su pierna izquierda y, sin tocar el balón, derribó al atacante. El colegiado del encuentro, Bestard Servera, no pitó nada y Gálvez Rascón tampoco lo llamó desde el VAR para que revisara la jugada de un penalti que rápidamente se hizo viral en las redes sociales por lo escandaloso del mismo.

El CA Osasuna no se calló

Tanto es así que el propio club rojillo dedició contestar en las redes sociales para mostrar su malestar por esta acción, pues consideran que les perjudicó. "La realidad es que resulta difícil encontrar argumentos para no señalar penalti", escribió en X (antiguo Twitter). Unas palabras a las que se sumó el futbolista Kike Barja tras el partido: "La acción es penalti, no hay debate".

Y Paco González estalló

Como decimos, las reacciones fueron muchas y diversas en todos lados, pero quizás una de las más críticas y sorprendentes fue la de Paco González, director del programa 'Tiempo de juego' de la Cadena Cope. "Este es un mensaje para Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y para Fran Soto, director del Comité Técnico de Árbitros. Por favor, le tienen que subir el sueldo a Gálvez Rascón. Con árbitros así, es imposible que no se hable de fútbol. Es imposible. Cómo no ha podido ver el penaltazo que le han hecho a Raúl García. Gálvez Rascón, enhorabuena, debes estar mirando la Fórmula 1, estoy flipando con que no hayas llamado a tu compañero para que lo vea. ¡Vaya penaltazo! Es mejor poner a un aficionado tomándose una cerveza que a un árbitro", manifestó con contundencia Paco González.

Unas afirmaciones que remató Tomás Guasch, periodista afín al RC Espanyol: "Es acojonante que no vea que es penalti".

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