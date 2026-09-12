Alberto Cercós García 12 SEP 2026 - 15:54h.

Luis Miguel Ramis y Manolo González ya tienen sus onces titulares para El Sadar

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Osasuna recibe este sábado al Espanyol en El Sadar en la quinta jornada de LALIGA EA Sports, en un duelo al que los rojillos llegan con la necesidad de reaccionar después de la contundente derrota por 5-2 ante el Alavés. El conjunto navarro suma siete puntos y quiere recuperar las buenas sensaciones como local, mientras que el Espanyol afronta el encuentro con cuatro puntos y después de tres jornadas consecutivas sin ganar.

El encuentro se presenta, por tanto, como una oportunidad para ambos equipos de dar un golpe sobre la mesa. Osasuna quiere convertir El Sadar en su principal argumento para volver a mirar hacia arriba, mientras que el Espanyol busca recuperar la solidez que le permitió arrancar con mejores sensaciones. Con dos equipos todavía en fase de ajuste, el partido apunta a ser un duelo de mucha intensidad y con puntos importantes en juego.

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El once de CA Osasuna

Luis Miguel Ramis introduce varias novedades en el once de Osasuna respecto al último encuentro, con Sergio Herrera; Arguibide, Rockson Yeboah, Catena, Diego Rico; Rubén García, Iker Muñoz, Moncayola, Kike Barja; Raúl García de Haro y Ante Budimir.

El once del RCD Espanyol

Las bajas de Herrando, Aimar Oroz y Moi Gómez condicionan la alineación rojilla. En el Espanyol, Manolo González apuesta por Dmitrovic; Omar, Riedel, Cabrera, Hinojo; Urko, Edu Expósito; Javi Hernández, Dolan; Marcos y Roberto. Bryan Zaragoza, una de las novedades del equipo perico en las últimas jornadas, comienza en el banquillo.