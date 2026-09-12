Lando Norris da la sorpresa y se lleva la primera 'pole' del Madring por delante de Kimi Antonelli

Alberto Cercós García 12 SEP 2026 - 17:08h.

Lando Norris da un puñetazo sobre la mesa del Madring, superando a Kimi Antonelli y a Max Verstappen

En Aston Martin no quieren ni imaginarse un futuro sin Fernando Alonso: "Sería dramático"

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Lando Norris ha dado la sorpresa en la primera clasificación de la historia del Madring y saldrá desde la pole en el Gran Premio de España. El británico de McLaren se impuso a Kimi Antonelli, que llegaba como gran favorito después de liderar los Libres 3 y buena parte del fin de semana, mientras que Max Verstappen completó las primeras posiciones y partirá tercero. Norris necesitaba una respuesta después de un viernes complicado y la encontró cuando más importaba, exprimiendo el McLaren en un trazado que no perdona errores. La cara amarga volvió a ser española: Fernando Alonso y Carlos Sainz cayeron en Q1.

Así, el británico convierte un fin de semana que comenzó con dudas para McLaren en una oportunidad de oro para llevarse la primera victoria de la historia del Madring. Antonelli saldrá a su lado con el Mercedes y Verstappen lo hará tercero, en una parrilla donde cada posición puede valer oro en un circuito que se presenta complicado para adelantar. La carrera de este domingo pondrá a prueba si la velocidad de Norris en una vuelta puede transformarse en algo todavía más importante: la primera victoria en Madrid.

La cara amarga es de Carlos Sainz y Fernando Alonso

Mucho peor le fue a los dos pilotos españoles, que no pudieron ni siquiera superar la primera criba. Fernando Alonso y Carlos Sainz fueron eliminados en Q1 y partirán muy retrasados ante su público, confirmando las dificultades que ambos han arrastrado durante todo el fin de semana. Sainz, que llegaba al Madring con la ilusión de competir en el Gran Premio de su ciudad, volvió a encontrarse con un Williams sin ritmo suficiente para luchar por las posiciones delanteras. Alonso tampoco pudo obrar el milagro con un Aston Martin que ya había mostrado demasiadas carencias en los entrenamientos. El golpe, además, llega delante de una afición española que esperaba mucho más de sus dos representantes.

Así ha terminado la clasificación en el Madring