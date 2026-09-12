Rafa Jódar, que cantó el himno del Real Madrid, se sumó a la ovación del Bernabéu a Nadal

María Trigo 12 SEP 2026 - 22:05h.

La afición madridista decidió brindarle un gran aplauso a la leyenda del tenis

Rafa Nadal revela cómo es su nueva vida lejos del tenis: "Intento hacer ejercicio al menos tres días a la semana"

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La leyenda del tenis español y la gran promesa se dieron cita este sábado por la noche en el estadio Santiago Bernabéu. Sí, hablamos de Rafa Nadal y de Rafa Jódar. Ninguno se quiso perder la contundente victoria del Real Madrid frente al Rayo Vallecano. La presencia de ambos nos dejó una de las imágenes más curiosas del encuentro.

Y es que cuando en el minuto 23 la cara de Rafa Nadal salió en los videomarcadores fue cuando la afición del Real Madrid se dio cuenta de su presencia y le dedicó una sonora ovación. Curiosamente, a ese gran aplauso se sumó el jovencísimo Rafa Jódar, que está delumbrando a todos en su primera temporada en la élite del tenis. Por aquel entonces el duelo ya iba 2-0 para los de José Mourinho y se veía que todo estaba más que sentenciado.

Antes de este momentazo, Jódar ya fue cazando cantando el himno. No es la primera vez que va el Bernabéu y su madridismo es reconocido. Al igual que en las pistas de tenis, estaba acompañado en el feudo madridista por su padre, que también es su entrenador.

Rafa Jódar, del US Open al Bernabéu

Antes de esto, la última imagen de Rafa Jódar fue la que nos dejó su eliminación el pasado 2 de septiembre del US Open en la primera ronda. El tenista español, a sus 19 años, venía de hacerlo muy bien y de protagonizar una brutal escalada en el ranking. Comenzó el año en el puesto 168 de la clasificación, ahora es el 13 y alzó en abril su primer título: el ATP 250 de Marrakech sobre arcilla. En los 'Grand Slam', su mejor resultado fueron los cuartos de final de Roland Garros, donde cayó frente al alemán y a la postre campeón, Alexander Zverev.