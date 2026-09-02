María Trigo 02 SEP 2026 - 23:48h.

Pese a la derrota, sigue al borde de entrar entre los diez mejores tenistas del ranking

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No ha podido ser. Rafa Jódar cayó en primera ronda del US Open, en el que era su debur como profesional en el torneo contra el chino Bu Yunchaokete, número 164 del mundo y que accedió al cuadro principal como 'perdedor afortunado' (lucky loser), repescado de la fase prrevia. La derrota fue contundente: 6-2, 6-1 y 6-1.

El tenista español y número 13 del mundo estuvo absolutamente desconocido y sucumbió en una hora y 48 minutos de un partido que estuvo interrumpido por la lluvia durante casi dos horas con 1-4 en el último set. La felicidad inundó al tenista chino, que no ganaa un partido en el circuito ATP desde octubre de 2025.

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Rafa Jódar y una derrota que no empaña un año triunfal

Para Jódar, quien se estrenaba en Nueva York como profesional tras haber ganado el título en la categoría junior en 2024, fue la despedida más amarga posible para una temporada de pista dura que ha sido demasiado larga para él. Comenzó alcanzando la final del ATP 500 de Washington en agosto, antes de caer en semifinales del Masters 1.000 de Montreal y sucumbir en octavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati.

A sus 19 años parece haber acabado exhausto, y este miércoles lo demostró con un 52 % de acierto desde el primer saque y cometiendo 37 errores no forzados, por 15 ganadores. Pese a la derrota, Rafa Jódar sigue al borde de entrar entre los diez mejores tenistas del ranking, en la que es su primera temporada en la élite.

El español comenzó el año en el puesto 168 de la clasificación y alzó en abril su primer título: el ATP 250 de Marrakech sobre arcilla. En los 'Grand Slam', su mejor resultado fueron los cuartos de final de Roland Garros, donde cayó frente al alemán y a la postre campeón, Alexander Zverev.