La reacción de Paula Badosa cuando le suspenden el partido con bola para ganar

Redacción ElDesmarque Madrid, 02 SEP 2026 - 12:44h.

El encuentro de la tenista española se reanudará hoy no antes de las 18:30h

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Paula Badosa lo tenía prácticamente hecho. Con 6-1 y 5-4 en el marcador, saque y 40-40, estaba a solo dos puntos de cerrar su regreso al US Open con una victoria, pero entonces volvió a aparecer la lluvia en Nueva York. La reacción de la española al conocer la suspensión refleja una evidente frustración: gesto serio, rostro de incomodidad y pocas ganas de aceptar que tendría que abandonar la pista cuando tenía el triunfo al alcance de la mano. Badosa llevaba varios meses esperando este momento y estaba a las puertas de la victoria ante Daria Kasatkina, pero la meteorología ha aplazado el final del encuentro a dentro de unas horas.

Paula Badosa, visiblemente molesta por la suspensión

La tenista española no ha ocultado su enfado ante una suspensión que ha llegado en el peor momento posible. Ya había desperdiciado dos bolas de partido anteriormente y, cuando buscaba una nueva oportunidad para sentenciar, la lluvia obligó a detener el encuentro nuevamente. Badosa sabía que tenía a Kasatkina contra las cuerdas y que el partido estaba en sus manos y ahora tendrá que esperar a la reanudación, que será hoy miércoles no antes de las 18:30 en el Stadium 17. La española volverá a la pista con 6-1 y 5-4, 40-40 y servicio, a únicamente dos puntos de la victoria.

La lluvia mancha el regreso de Paula Badosa

Badosa no jugaba desde los cuartos de final de Hamburgo y tampoco había disputado un partido en pista rápida desde marzo, en Miami. Además, en 2025 tuvo que renunciar al US Open por sus problemas de espalda. Por eso, la oportunidad de cerrar su regreso con una victoria era todavía más importante. La lluvia se lo ha impedido cuando estaba a punto de conseguirlo y su gesto al abandonar la pista deja claro que la suspensión no le ha sentado nada bien.