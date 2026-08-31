Redacción ElDesmarque Madrid, 31 AGO 2026 - 11:16h.

El jugador francés tuvo problemas físicos durante el encuentro y ha dejado varios momentos virales

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Jaume Munar protagonizó una de esas victorias que explican por qué el tenis también se gana desde la resistencia y la disciplina. El US Open 2026 ha comenzado con varias imágenes y momentos que quedarán para el recuerdo y uno de ellos será este encuentro. Nada va a superar la sorpresa de ver caer a Novak Djokovic en primera ronda, pero lo de Munar y Térence Atmane ha sido algo surrealista. El español remontó dos sets ante el jugador francés y terminó imponiéndose después de casi cinco horas de partido, en una batalla marcada por los problemas físicos del francés y por la tensión con la organización.

Calambres, parones y tensión con el árbitro

El tenista balear llegó a verse contra las cuerdas. Atmane dominaba 7-6 y 6-3 y tenía ventaja en el inicio de la tercera manga cuando comenzaron sus problemas musculares. Los calambres dejaron al francés prácticamente sin movilidad y modificaron por completo el desarrollo del encuentro. Atmane tuvo que recibir atención médica y llegó a sacar por abajo ante la imposibilidad de impulsarse con normalidad. Ante esta situación, Munar no entendó algunas de las decisiones del juez de silla y mostró su enfado por los continuos parones y por la gestión de las asistencias.

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El francés mantuvo conversaciones con su equipo y trató de ganar tiempo mientras esperaba recuperar su movilidad y aunque el reglamento establece limitaciones para tratar los calambres, este episodio físico dejó varios momentos surrealistas. Uno de ellos fue cuando el jugador estaba siendo atendido. El especialista médico no lo trató por una lesión porque insistió en que Atmane sufría calambres y el galo discutió con él. “Disculpe, ¿puede simplemente darme el tratamiento y dejar de actuar de manera estúpida?”, dijo el tenista antes de pedir las credenciales del fisioterapeuta.

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Munar, aunque amenazara con marcharse y hablara con el juez de silla del 'show' del galo, no perdió la concentración y se llevó el tercer set por 6-1. Atmane consiguió recuperar parte de sus condiciones físicas en la cuarta manga, el español volvió a imponerse en el desempate para forzar el quinto. El mallorquín resistió hasta el final y cerró la remontada con un 7-5 en el quinto set. El marcador definitivo, 6-7 (4), 3-6, 6-1, 7-6 (4) y 7-5, en una batalla de 4 horas y 54 minutos. Su rival en segunda ronda será Arthur Rinderknech.