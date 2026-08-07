Redacción ElDesmarque Madrid, 07 AGO 2026 - 13:07h.

El tenista murciano ha sido visto entrenando con un pequeño cono en su ojo derecho

Carlos Alcaraz tiene claro su plan con el US Open y los riesgos de su muñeca: "Un 55%"

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Carlos Alcaraz continúa con su recuperación después de renunciar al Masters 1.000 de Cincinnati para no acelerar los plazos que ha fijado su equipo. Mientras ultima su regreso con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles al US Open, el murciano ha sorprendido con un llamativo ejercicio durante uno de sus entrenamientos. El español se ha ejercitado con un pequeño cono sobre su ojo derecho y la explicación es sorprendente.

Un entrenamiento visual para exigir más al cerebro

El cono forma parte de un trabajo específico de entrenamiento visual. Su función consiste en reducir parcialmente la información que recibe el ojo derecho, sin llegar a bloquear completamente la visión. Con este estímulo, Alcaraz se obliga a salir de sus automatismos. En un deporte donde apenas existen unas décimas de segundo para interpretar la velocidad, el efecto, la altura o la profundidad de la pelota, cualquier modificación en la percepción obliga al cerebro a adaptarse.

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El objetivo pasa por mejorar la coordinación entre la vista, el movimiento y el golpeo, haciendo que el jugador encuentre nuevas referencias para colocarse mejor y preparar cada impacto. Una vez desaparece esa dificultad añadida y vuelve a entrenar con ambos ojos en condiciones normales, la lectura de la pelota resulta más natural, algo similar a entrenar con una carga extra para después competir con mayor facilidad.

La importancia del ojo dominante de Carlos Alcaraz

Según explica José Morón de Punto de Break, Carlos Alcaraz es un jugador homogéneo diestro, es decir, golpea con la mano derecha y también tiene el ojo derecho como dominante, una característica que comparte con Novak Djokovic. Al limitar parcialmente ese ojo dominante, el murciano se ve obligado a utilizar con mayor protagonismo el izquierdo y a apoyarse más en aspectos como el equilibrio, la orientación del cuerpo o los pasos de ajuste. La intención no es enseñarle a jugar con un solo ojo, sino reforzar la conexión entre la percepción visual y la técnica de golpeo.

La teoría sobre la lateralidad fue desarrollada durante años por Paul Dorochenko, especialista que trabajó con tenistas como Roger Federer, Carlos Moyà o Sergi Bruguera. Según sus estudios, modificar temporalmente las referencias visuales puede ayudar a perfeccionar determinados movimientos y reducir dependencias técnicas.

También pensando en la recuperación de su muñeca derecha

Este trabajo cobra todavía más sentido dentro del proceso de recuperación de Alcaraz. Después de cuatro meses alejado de la competición por su lesión en la muñeca derecha, su equipo no solo busca que vuelva a competir, sino que lo haga reduciendo el riesgo de recaídas. Al mejorar la colocación corporal, los apoyos y la coordinación visual, parte del esfuerzo que normalmente recae sobre la muñeca puede repartirse mejor entre el resto del cuerpo.

Esto no quiere decir que este ejercicio sea la solución definitiva a la lesión, pero sí una herramienta más dentro de un plan de trabajo muy específico. Por ahora, el plan continúa siendo el mismo: seguir acumulando entrenamientos de calidad durante las próximas semanas para llegar al US Open en las mejores condiciones posibles, sin correr riesgos innecesarios y aprovechando cualquier detalle que pueda marcar la diferencia cuando vuelva a competir.