El sentido homenaje de San Mamés al socio número 1 del Athletic y su mujer, recientemente fallecidos

Fran Fuentes 12 SEP 2026 - 20:50h.

Se vivieron momentos de mucha emotividad antes del arranque del encuentro

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San Mamés tuvo este sábado un recuerdo muy especial para dos de sus socios más veteranos, recientemente fallecidos. Antes del partido entre el Athletic Club y el Elche CF, la familia de Justo Izaguirre y Mari Cruz Casado se acercó a las localidades que ambos ocuparon durante tantos años en La Catedral. Allí, acompañados por representantes del club, colocaron unas flores, camisetas, banderas y una foto de ambos como homenaje.

Justo, socio número 1 del Athletic, falleció el pasado martes a los 104 años. Apenas unos días después lo hizo su mujer, Mari Cruz, a los 98. Ella fue además una de las pioneras entre las socias del club. Los dos estuvieron ligados durante décadas al Athletic y a San Mamés, hasta el punto de convertir aquellas localidades en una parte más de su vida.

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El momento fue especialmente emotivo para sus familiares, pero también para los vecinos de asiento que compartieron con ellos tantos partidos. La tristeza por dos pérdidas tan recientes estuvo muy presente, aunque también hubo espacio para recordar los muchos años que Justo y Mari Cruz pasaron juntos en las gradas siguiendo al Athletic.

Por si fuera poco, el homenaje continuó durante el partido. Los jugadores rojiblancos lucieron un brazalete negro en su honor, mientras que en las localidades de Justo y Mari Cruz quedaron las flores colocadas por sus familiares. De este modo, el Athletic y el Elche terminaron empatando a uno en el encuentro, en una tarde en la que San Mamés tuvo presentes a dos personas que durante buena parte de su vida encontraron en el estadio como su segundo hogar.