Posibles alineaciones del Athletic - Elche para la jornada 5 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 11 SEP 2026 - 08:46h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Athletic y Elche de la jornada 5

Nico Williams otorga a Edin Terzic el mérito por la segunda parte del Athletic: "El míster es espectacular"

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San Mamés vuelve a vestirse de gala este sábado 12 de septiembre a las 18:30h para albergar el duelo entre Athletic Club y Elche CF, correspondiente a la quinta jornada de LALIGA EA Sports. El conjunto bilbaíno llega a la cita pletórico de moral tras firmar un contundente triunfo por 3-0 frente al Atlético de Madrid en su feudo, una victoria importante que le permite escalar hasta la novena posición con 6 puntos en su casillero. Por su parte, el cuadro ilicitano rinde visita a tierras vascas tras medirse a la Real Sociedad en el Martínez Valero y salir derrotado en los últimos minutos por 2 goles a 3. Los de Martín Anselmi buscarán, con urgencia, un resultado positivo en uno de los escenarios más exigentes de la categoría ya que se encuentran en penúltima posición con un punto.

Posible alineación del Athletic Club

El Athletic apostará por un 4-3-3 para dar continuidad a las grandes sensaciones mostradas ante el Atlético de Madrid y volver a hacer valer el factor campo. En el apartado de bajas, Edin Terzic no podrá contar con los lesionados Unai Egiluz, Dani Vivian, Gorka Guruzeta y Peio Canales. Unai Simón defenderá la portería de La Catedral, la línea defensiva estará compuesta por Jesús Areso en el carril derecho, Yuri Berchiche en el izquierdo, y la pareja de centrales formada por Aymeric Laporte junto a uno entre Yeray Álvarez o Aitor Paredes. En el centro del campo, Iñigo Ruiz de Galarreta y Alejandro Gerenabarrena asumirán el peso de la medular, dando libertad a Oihan Sancet en la mediapunta, que se reencontró con su mejor versión en la pasada jornada. En el ataque, Robert Navarro y Nico Williams ocuparán los costados para acompañar a Iñaki Williams, que será el delantero.

Posible once del Athletic Club frente al Elche:

Portero: Unai Simón

Defensas: Areso, Yeray/Paredes, Laporte, Yuri

Centrocampistas: Ruiz de Galarreta, Gerenabarrena, Sancet

Delanteros: Robert Navarro, Iñaki Williams, Nico Williams

Posible alineación del Elche

El Elche saltará al césped de San Mamés bajo un planteamiento 5-2-3 con la intención de sacar algún punto en un campo difícil. Para este envite, el cuadro alicantino cuenta con la baja de Yago Santiago, que sigue recuperándose de una artroscopia en una rodilla. Los errores de Matías Dituro durante los últimos encuentros han abierto el debate en la portería y ahora Alejandro Iturbe aparece como una opción a considerar. En la defensa Tete Morente y Germán Valera ocuparán los costados, mientras que Víctor Chust, Sangaré y uno entre Bigas y Lomónaco serán los tres centrales. En la medular, Gonzalo Villar llevará la manija junto a Javi Morcillo. En el ataque, Thomas Lemar y Buonanotte u Osorio jugarán por detrás de la referencia goleadora, que será Fer Niño.

Posible once del Elche frente al Athletic Club:

Portero: Dituro

Defensas: Tete Morente, Sangaré, Bigas/Lomónaco, Chust, Valera

Centrocampistas: Morcillo, Villar

Delanteros: Buonanotte, Fer Niño, Lemar