Unai Simón presume de Lezama tras ser nominado como mejor portero al Balón de Oro

Juan Pérez 08 SEP 2026 - 15:27h.

Un guiño al trabajo realizado en la temporada pasada sin mención al Mundial

La imbatibilidad en el Mundial, un récord guinness subrayado en el Athletic

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La dulce resaca de la paliza del Athletic Club al Atlético de Madrid pasa a un reconocimiento internacional personalizado en Unai Simón, que acaba de ser nominado como uno de los porteros del año en el Trofeo Yashin que se entrega en la Gala del Balón de Oro. Su trayectoria esta temporada con el conjunto vasco y posteriormente con España le ha valido para estar entre los diez candidatos, y su primera reacción es priorizar Lezama.

Unai Simón, el muro del Mundial, se ha llevado muchos titulares en los últimos meses, pero su corazón pasa una y otra vez por recalcar que todos sus méritos nacen en casa. Con esa visión el guardameta de Vitoria habla de lo que se siente al estar otra vez en ese listado con los mejores del mundo: "Un año más aquí estamos reconociendo el trabajo que hemos hecho en el Athletic, en Lezama, y creo que eso es muy importante el volver a estar nominado", aclara.

Y es que el guardameta ya estuvo entre los seleccionados hace dos temporadas donde su año entre Athletic y la Eurocopa dejó un brillo especial a su palmarés con una segunda posición en el Premio Yashin. Unai confiesa que está "muy contento de estar nominado un año más. Yo pensaba que nunca más iba a estar entre los nominados. Ojalá este año poder encabezar la lista, pero ya es un orgullo poder estar en ella con grandes porteros como los que hay".

Sin mención a la Selección Española

En el listado hay mucha presencia mundialista de guardametas que han resaltado en Estados Unidos como sucede con Vozinha, Edouard Mendy o Bounou. Otros nacen de la labor casera como David Raya o Joan García, compatriotas que han brillado con títulos en sus competiciones, aunque en el caso de Unai la situación es diferente. El reconocimiento del portero del Athletic pasa, entre otros hitos, por el récord de imbatibilidad conseguido en el Mundial donde ganó el torneo en Estados Unidos con la Selección Española. A pesar de eso la reacción de San Mamés y el rechazo a celebrar el título pesa en comunicaciones oficiales como esta, de ahí seguramente el paso atrás para revalorizar su mayor triunfo