Pablo Sánchez 07 SEP 2026 - 12:01h.

Nico Williams otorga a Edin Terzic el mérito por la segunda parte del Athletic: "El míster es espectacular"

Se estrenó como goleador esta temporada

Compartir







En dos jornadas, cualquier duda sobre la presencia de Edin Terzic en el banquillo del Athletic se ha disipado. El triunfo en Vigo y la goleada al Atlético de Madrid en San Mamés han elevado la ilusión rojiblanca en el equipo, en su técnico y en las ideas que el alemán está implementando en el equipo desde este verano. Cuenta con el apoyo de la hinchada y también de sus pupilos, como demuestra uno de los mejores jugadores de la última cita: Oihan Sancet.

El polivalente futbolista athleticzale está demostrando su mejor versión. Cumple a las mil maravillas donde Terzic lo sitúe, bien de mediapunta, algo más retrasado o ayudando en tareas defensivas y en la medular. También tiene afinado el olfato, como demostró frente al Atlétic para cerrar el partido con el definitivo 3-0. Todos estos datos convierten al navarro en uno de los jugadores de mayor confianza de Terzic.

Esa confianza, además, es recíproca, tal y como expresó Sancet ante los medios después de la última victoria. El jugador demostró públicamente la sintonía que tienen tanto él como sus compañeros con el plan de Terzic desde su desembarco, además de agradecer la confianza que el míster tiene depositada en él. "Nos gusta la idea y eso hace que asumas todo más fácil. Ya se ve en el campo que nos estamos encontrando bien", expresó tras el partido.

PUEDE INTERESARTE Una brecha en la cabeza obliga a Edin Terzic a cambiar a Yeray en el descanso

Nico Williams reafirma esa seguridad

Como decíamos, las palabras de Sancet son extensibles al resto del vestuario rojiblanco. En apenas unos tres meses la confianza en Terzic es brutal y otro de los buques de este equipo como es Nico Williams también lo expresa.

"Es espectacular el míster que tenemos y se ve reflejado en el campo. Qué decir. Es un gran míster, desde el primer momento que ha llegado aquí nos ha inculcado muchas cosas nuevas. Estamos en época de asimilar pero estamos cogiendo esto a la perfección", comentó el pasado sábado.