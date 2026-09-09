El Athletic Club confirma la lesión de Gorka Guruzeta: qué tiene y cuánto tiempo estará de baja

Alberto Cercós García 09 SEP 2026 - 17:01h.

El delantero del Athletic estará ausente por culpa de un problema en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha

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El Athletic Club ha confirmado la lesión de Gorka Guruzeta, que se perderá el próximo compromiso liguero ante el Elche y queda pendiente de evolución para determinar cuándo podrá volver a competir. El delantero rojiblanco sufre una lesión muscular de carácter moderado en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha, tal y como ha informado la entidad bilbaína después de las últimas pruebas médicas. Guruzeta ya trabaja al margen de sus compañeros en Lezama, siguiendo un tratamiento específico y un proceso de recuperación que marcará los próximos pasos. El club, por el momento, no ha establecido un periodo exacto de baja, una decisión habitual en este tipo de lesiones musculares, cuya recuperación depende tanto del alcance concreto de la dolencia como de la respuesta del futbolista al tratamiento y a la posterior readaptación.

La referencia médica permite, sin embargo, hacerse una idea aproximada del tiempo que podría permanecer fuera de los terrenos de juego. Las lesiones isquiotibiales de grado 2 en futbolistas profesionales suelen requerir alrededor de tres semanas y media de recuperación, aunque el plazo puede aumentar cuando existe una mayor afectación muscular o aparecen problemas relacionados con la zona tendinosa.

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En el escenario más favorable, y siempre que la lesión catalogada como moderada no presente complicaciones, Guruzeta podría afrontar un periodo de baja de entre tres y cinco semanas. Esto situaría su posible regreso entre finales de septiembre y los primeros compases de octubre, aunque cualquier previsión deberá tomarse con cautela hasta conocer cómo evoluciona durante las próximas sesiones. Por ahora, lo único seguro es que Guruzeta no estará disponible frente al Elche y que su regreso dependerá de que complete todas las fases de recuperación sin contratiempos.

El parte médico de Gorka Guruzeta

"Tras las pruebas realizadas al jugador Gorka Guruzeta se ha confirmado que sufre una lesión muscular moderada en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha. Queda pendiente de evolución".