David Torres 12 SEP 2026 - 15:11h.

Peter Lim y Kiat Lim están al corriente de todo lo sucedido en Sevilla

En diez días se tambalean las palabras de Gourlay sobre Corberán: Peter Lim debe decidir

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ValenciaMientras su futuro se decide en Singapur, dónde el presidente Kiat Lim está al corriente de todo lo sucedido antes, durante y después del partido en Sevilla, Carlos Corberán y su cuerpo técnico han mantenido este domingo la rutina habitual: trabajo de regeneración para los titulares y algo más intenso para los que no jugaron en el Sánchez Pizjuán. Según ha podido confirmar ElDesmarque, Meriton valora cualquier posibilidad tras el acumulado de derrotas y partidos dando una imagen impropia, y podría afectar no sólo al banquillo, sino también al CEO de fútbol.

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Corberán serio, Gourlay atento, jugadores de vuelta y los tiempos de Singapur con el Alavés como otra final

Con todo, los tiempos de Singapur son lentos y, el día a día, va a otra velocidad. Esta mañana en Paterna estaba también el CEO de fútbol, Ron Gourlay, en las instalaciones de Paterna viendo una sesión en la que Guido Rodríguez y Luis Rioja han trabajado sobre el campo, pero todavía al margen del grupo, y en la que Justin De Haas ha confirmado su recuperación total. En Sevilla Corberán no lo vio preparado, pero para Vitoria el neerlandés debería ser quien supla la baja de César Tárrega,

El central, que no volverá como poco hasta después del parón, engrosa una lista de bajas en las que siguen, además de los ya mencionados, Copete, Foulquier, Diakhaby, Sadiq, y los lesionados de larga duración Canós y Diego López.

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El equipo, con Carlos Corberán, volverá a entrenarse este domingo para preparar el choque contra el Deportivo Alavés del martes a las 20 horas. El lunes habrá nueva sesión y comparecerá del entrenador en sala de prensa para analizar su presente y su futuro que, sigue siendo motivo de debate en Singapur; que suele adoptar decisiones pero a su ritmo. La premura del choque contra el Alavés de Quique Sánchez Flores hace pensar que no se tomarán medidas drásticas antes, pero con Peter Lim nunca se sabe.