David Torres 14 SEP 2026 - 13:32h.

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ValenciaCarlos Corberán fue destituido este domingo, tras la derrota encajada ante el Sevilla que deja al cuadro levantino colista, con un solo empate y cuatro derrotas en los cinco partidos jugados. Provisionalmente, hasta que se nombre un nuevo preparador, será Óscar Sánchez el responsable. Hoy en sala de prensa, tras la despedida de Carlos Corberán, ha comparecido y ha desvelad Óscar Sánchez, hasta ahora técnico del Mestalla, que obró el milagro con el filial blanquinegro al salvarlo la pasada campaña, se sentará en el banquillo de Vitoria para el partido contra el Alavés mientras se espera el nombramiento de otro responsable.

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¿Quién le llamó, cuándo se lo dijo y qué le dijo?

¿Quién y cuándo le comunicó que iba a dirigir de manera interina al equipo? ¿Le han dado alguna directriz o tiene libertad absoluta para tomar decisiones?

Ayer, cuando acabábamos el partido de Mestalla, recibí la llamada de Braulio. Me comunicó que tenía que hacerme cargo hoy del primer equipo para ir a Vitoria.

No hubo ninguna indicación de Braulio ni de nadie del club. Tengo libertad absoluta. Confío en lo que vamos a hacer, en lo que hemos hecho anteriormente y en lo que podemos ayudar al equipo en el día que tenemos y en la preparación del partido de mañana. Los chicos han entrenado muy bien y les he visto con mucha ilusión y muchas ganas.

¿Hasta cuándo?

Es una interinidad, está claro, pero ¿tendrá un partido? ¿Dos? ¿Cambiará los resultados? Óscar Sánchez desveló el pacto que tiene con el club: "La idea mía y la idea del club es entrenar hoy y afrontar el partido de mañana. Como los que me conocen ya saben, mi filosofía de vida es pensar en hoy y en lo inmediato. Mi filosofía entrenando es la misma. Lo inmediato es el partido de Vitoria. Ni el club ni yo estamos pensando mucho más que eso. Creo que es lo fundamental, lo inmediato y lo necesario. Pensar en algo más es perder el foco de lo que tenemos que estar centrados".

Un guiño a Corberán: "Ha sido una tristeza su cese"

Además, Óscar Sánchez aprovechó para mandar un mensaje de cariño a su predecesor. "Mis ideas se pueden hacer en cualquier categoría. El cuerpo técnico anterior tenía trabajado al equipo. Para mi ha sido una tristeza el cese de Corberán porque siempre se ha preocupado por mi. Cualquier idea en el fútbol cabe siempre y cuando el jugador crea”.