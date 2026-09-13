El Valencia CF busca nuevo responsable de fútbol que elija al nuevo entrenador: Ramón Planes fue visto en Mestalla

Peter Lim se lo carga todo otra vez: Ron Gourlay y Carlos Corberán, despedidos del Valencia CF

Compartir







Valencia"El Club comunicará próximamente la nueva estructura del área de fútbol y la configuración del próximo proyecto deportivo. De manera provisional, Óscar Sánchez, técnico del VCF Mestalla, se hará cargo del trabajo del primer equipo. El Club quiere trasladar un mensaje de estabilidad y confianza en el futuro, reafirmando su compromiso con la construcción de un proyecto deportivo sólido, competitivo y sostenible", terminaba el comunicado oficial por el que el Valencia CF anunciaba la fulminante destitución de Ron Gourlay y Carlos Corberán.

PUEDE INTERESARTE En diez días se tambalean las palabras de Gourlay sobre Corberán: Peter Lim debe decidir por ambos

¿Cuáles van a ser los siguientes pasos?

A tenor de lo que dice el comunicado, el Valencia CF ha empezado ya a construir la nueva dirección deportiva. La presencia de Kiat Lim el otro día en Mestalla, dónde vio en directo el ridículo contra el Barça, y el partido de Sevilla, ha precipitado los acontecimientos. La defensa a ultranza de Gourlay de su proyecto y de la renovación de Carlos Corberán, le costó el puesto a él y, el hecho de que caiga toda la dirección deportiva de la entidad es la prueba evidente de que a Kiat Lim y a su padre no les convencía lo que veían. Tras hablar con diversas personas relevantes dentro del mundo del fútbol (Joan Laporta y Jorge Mendes) se han decidido a dar el paso.

Y es que, la decisión llegó en cascada: primero cayó Corberán, después se estudió la posibilidad de cargarse a la dirección deportiva y al final no tenía ningún sentido mantener a Gourlay, principal responsable de todo.

Respecto a los candidatos, de momento se desconoce el perfil. Hay entrenadores de prestigio sin equipo y recientemente fue visto en Mestalla Ramón Planes, ex director deportivo del Betis, Getafe o Barcelona entre otros.

¿Quién es Óscar Sánchez? El técnico milagro del juvenil y del Mestalla

Óscar Sánchez, que salvó al VCF Mestalla del descenso tras sustituir a Miguel Ángel Angulo a falta de seis jornadas para el final. asumió el cargo como técnico del VCF Mestalla en el tramo final de la pasadacampaña en la que consiguió 4 victorias en los 6 partidos disputados, con un gran balance ofensivo de 18 goles en esos partidos. Óscar Sánchez es un técnico murciano de 47 años que conoce a la perfección la Academia del Valencia CF y que ahora da el salto provisional al primer equipo. Llegó al club en 2024 para dirigir al VCF Juvenil A, con el que conquistó el Grupo VII de División de Honor en sus dos temporadas y alcanzó la final de la Copa de Campeones Juvenil en 2025. En marzo de 2026 asumió las riendas del VCF Mestalla tras la salida de Miguel Ángel Angulo y protagonizó un espectacular final de curso, con cuatro victorias en seis partidos y 18 goles, resultados que le valieron la renovación hasta 2027.

En la presente temporada había continuado al frente del filial en Segunda Federación y ahora recibe la oportunidad de dirigir al primer equipo en plena revolución. Su propuesta se basa en dar confianza a los jóvenes, exigir intensidad y mantener una identidad colectiva, como ya explicó tras su debut con el Mestalla: "simplemente darles confianza" y ayudar a los jugadores a desarrollar sus capacidades.