Lim se lo carga todo otra vez: Ron Gourlay, Carlos Corberán y la secretaría técnica, despedidos

David Torres 13 SEP 2026 - 15:34h.

Óscar Sánchez, entrendor interino

El Valencia CF rompe con Gourlay y Corberán y prepara una revolución total en su proyecto deportivo

Al margen de la decisión de Peter Lim sobre Corberán o/y Gourlay, LALIGA sigue: Vitoria en el entrecejo

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ValenciaEl Valencia CF ha decidido hacer borrón y cuenta nueva en su estructura deportiva. El club ha anunciado este domingo la salida del CEO de Fútbol, Ron Gourlay, junto a los miembros de su equipo de trabajo, Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei. La decisión afecta también al banquillo: Carlos Corberán deja de ser entrenador del primer equipo junto a todo su cuerpo técnico. La terrible situación deportiva (el Valencia CF es el último), el ridículo contra el Barça y la sensación de que el mercado de fichajes de Ron Gourlay ha sido un desastre, han precipitado un nuevo bandazo de Peter Lim. El enésimo y apenas cinco jornadas después de empezar LALIGA.

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El club lo ha anunciado con un comunicado oficial que confirma el final de la etapa de Ron Gourlay como máximo responsable del área de fútbol. El club justifica la decisión en su voluntad de iniciar "una nueva etapa" en la estructura deportiva y de gestión. ¿La realidad? Gourlay y sus explicaciones del otro día y su mercado de fichajes insuficiente han acabado costándole el puesto.

Gourlay llegó al Valencia CF con la misión de profesionalizar el área de fútbol y construir un proyecto competitivo. Sin embargo, su etapa termina antes de consolidar ese objetivo y después de un inicio de temporada que ha disparado todas las alarmas.

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Junto al CEO también salen Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei, por lo que la decisión supone una profunda remodelación del equipo que dirigía el fútbol valencianista.

Corberán también se marcha de la mano de quien lo renovó

La revolución alcanza directamente al banquillo. Carlos Corberán deja de ser entrenador del Valencia CF después de 72 partidos oficiales al frente del equipo. El técnico llegó en diciembre de 2024, en una situación deportiva complicada, y logró revertirla para asegurar la permanencia. El club destaca precisamente en su comunicado su "profesionalidad, pasión y máximo compromiso" durante su etapa en Mestalla. Lo sangrante del asunto es que lo despiden apenas dos meses después de haberlo renovado. Las derrota y la situación clasificatoria han precipitado un cambio de rumbo radical. Ha firmado el peor comienzo de la historia del Valencia CF y se le veía absolutamente incapaz para revertir la situación.

Óscar Sánchez se hace cargo del equipo

Mientras el Valencia CF termina de diseñar su nueva estructura deportiva, Óscar Sánchez, entrenador del VCF Mestalla, asumirá provisionalmente las funciones del primer equipo.

El club asegura que comunicará próximamente "la nueva estructura del área de fútbol y la configuración del próximo proyecto deportivo". Es decir, el Valencia afronta ahora una reconstrucción prácticamente desde cero.

La entidad quiere trasladar un mensaje de "estabilidad y confianza en el futuro" y reafirma su compromiso con un proyecto "sólido, competitivo y sostenible".

El Valencia CF cambia de entrenador, cambia de CEO y cambia de proyecto. El terremoto en Mestalla es total.

El comunicado oficial

El Valencia CF comunica que ha decidido poner fin a la relación contractual con el CEO de Fútbol, Ron Gourlay, así como con los miembros de su equipo de trabajo, Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei.

La decisión se enmarca en la voluntad del Club de iniciar una nueva etapa en su estructura deportiva y de gestión del área de fútbol.

El Valencia CF quiere agradecer a Ron Gourlay el trabajo desarrollado durante su etapa en la entidad.

Asimismo, el Valencia CF ha resuelto el contrato existente con Carlos Corberán y su cuerpo técnico del primer equipo.

Carlos Corberán llegó al Valencia CF en diciembre de 2024 con el objetivo de liderar el proyecto deportivo en una situación compleja que pudo revertir, y ha desempeñado sus funciones con profesionalidad, pasión y máximo compromiso a lo largo de 72 partidos oficiales.

El Club agradece al entrenador y a todos los integrantes de su cuerpo técnico el desempeño mostrado durante su estancia al frente del equipo.

El Club comunicará próximamente la nueva estructura del área de fútbol y la configuración del próximo proyecto deportivo.

De manera provisional, Óscar Sánchez, técnico del VCF Mestalla, se hará cargo del trabajo del primer equipo.

El Club quiere trasladar un mensaje de estabilidad y confianza en el futuro, reafirmando su compromiso con la construcción de un proyecto deportivo sólido, competitivo y sostenible.