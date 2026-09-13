Alberto Cercós García 13 SEP 2026 - 15:50h.

Pocas vueltas después de empezar la carrera, Fernando Alonso ha mostrado su enfado por radio tras tocarse con Carlos Sainz

Marc Márquez hace otra machada, lo gana todo en Misano y es el nuevo líder de MotoGP

Compartir







Drama entre los dos pilotos españoles en el Madring. Fernando Alonso y Carlos Sainz han protagonizado uno de los momentos más tensos de la carrera después de que el Aston Martin intentara superar al Williams. El asturiano se lanzó al adelantamiento y ambos monoplazas terminaron tocándose, una maniobra que dejó tocado el alerón delantero del coche de Alonso y que, por momentos, pudo acabar en un accidente mucho más serio. El circuito madrileño no perdona un error y menos todavía cuando los muros están tan cerca, así que el susto fue mayúsculo. Alonso no tardó en hacer llegar su enfado a través de la radio del equipo.

"¡Me ha llevado contra el muro!", explotó el piloto de Aston Martin nada más producirse el contacto. Pero el enfado de Alonso fue todavía a más cuando explicó lo que, a su juicio, había ocurrido: "¡En la salida se han chocado contra dos pilotos y ahora me empuja contra el muro en la frenada!". El asturiano consideró que Sainz había cerrado demasiado su trayectoria durante la defensa y que le había obligado a acercarse peligrosamente a las protecciones. El toque no terminó en abandono para ninguno, pero sí dejó consecuencias en el Aston Martin, que sufrió daños en el alerón delantero. Y, con la carrera todavía por delante, cualquier daño podía convertirse en un problema enorme.

Carlos Sainz, sancionado con cinco segundos

La FIA no dejó la acción sin consecuencias y decidió sancionar a Carlos Sainz con cinco segundos por el incidente. Un castigo que añade todavía más picante a una situación especialmente delicada entre los dos españoles, que se conocen perfectamente y que rara vez necesitan demasiado para encontrarse en pista. Alonso, además, ya venía sufriendo un fin de semana complicado y no estaba precisamente para regalar posiciones ni piezas de su Aston Martin.

Lo que pudo ser un simple duelo entre compatriotas acabó convirtiéndose en un nuevo capítulo de tensión: toque, alerón dañado, radio echando humo y una sanción de cinco segundos para Sainz. En un circuito como el Madring, estuvieron demasiado cerca de que la historia terminara mucho peor.