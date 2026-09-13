Juanjo Palomo 13 SEP 2026 - 14:58h.

José Mourinho se confiesa 'alonsista': "Voy siempre con Fernando, pero es imposible con este coche"

La leyenda del tenis mundial no ha querido perderse el debut del circuito Madrid Ring en la Fórmula 1 y ha tenido la oportunidad de hablar con Fernando Alonso antes de la carrera.

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MadridEn una cita histórica para el deporte español como es el estreno del circuito Madring en la Fórmula 1, la leyenda del tenis mundial y del deporte español Rafa Nadal no ha querido perderse el acontecimiento. En los prolegómenos del Gran Premio de España, el manacorí ha tenido la oportunidad de hablar con Fernando Alonso pocos minutos antes de iniciarse la carrera. Ante los micrófonos de Mediaset y, a preguntas de nuestro compañero Dani Martínez, el ya retirado tenista ha confesado que ahora hablan principalmente de temas familiares. Hay que recordar que tanto el tenista como el piloto han sido padres en los últimos tiempos. El tenista hace ya cuatro años y el piloto, mucho más reciente, en marzo de este mismo año.

Además, Rafa Nadal ha valorado lo que supone para un deportista nacional competir en España. El extenista ha asegurado que jugar ante el público de su país era algo imposible de comparar con ninguna otra experiencia cuando todavía estaba en activo. Por su parte, Fernando Alonso, que un año más está disputando el Mundial de Fórmula 1 sin un coche que le ofrezca garantías ni esperanzas reales de lograr la ansiada victoria número 33 —tanto por él como por sus aficionados—, llega al circuito de Madrid tras haber estrenado recientemente la paternidad junto a su pareja, Melissa Jiménez.

La puesta de largo del circuito de Madrid en la Fórmula 1, situado en los alrededores de Ifema y Valdebebas, ha congregado durante este Gran Premio de España a un buen número de celebridades. Por el paddock se han podido ver rostros como los de José Mourinho, Vinícius, los presidentes del Real Madrid y del Atlético de Madrid —Florentino Pérez y Enrique Cerezo—, o el propio Rafa Nadal, leyenda de nuestro deporte. Una cita que pasará a la historia por haber devuelto a la capital de España la vibrante emoción de la Fórmula 1, 45 años después de la última vez.