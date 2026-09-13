José Mourinho se confiesa 'alonsista': "Voy siempre con Fernando, pero es imposible con este coche"

Alberto Cercós García 13 SEP 2026 - 14:17h.

José Mourinho atiende a ElDesmarque en el Madring y confiesa su favorito

Fernando Alonso pone nota al Madring en ElDesmarque y lanza un mensaje a la afición: "El cariño ha sido incluso más que otros años"

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José Mourinho ha vivido un fin de semana con una mezcla muy particular de fútbol y Fórmula 1. El técnico del Real Madrid tenía una condición clara para acercarse al Madring: primero había que ganar al Rayo Vallecano. Y el conjunto blanco cumplió con creces, goleando por 4-1 en el Santiago Bernabéu gracias a una gran primera parte, con doblete de Mbappé y goles de Bellingham y Carreras. Mourinho reconoció después que el partido prácticamente había quedado sentenciado al descanso, consciente de que el desgaste de la Champions había pasado factura a sus jugadores. Con los deberes hechos y Madrid convertido en el epicentro de la Fórmula 1, el portugués ya tenía vía libre para acercarse al circuito y disfrutar de una de sus grandes pasiones.

Fernando Alonso, la debilidad de José Mourinho

Y si había un piloto al que Mourinho quería seguir de cerca, ese era Fernando Alonso. La relación entre ambos viene de lejos y el portugués nunca ha escondido su admiración por el asturiano. De hecho, antes del Gran Premio ya había dejado claro que, si finalmente acudía al Madring, su visita al box de Aston Martin parecía casi obligada. Mourinho conoce personalmente a Alonso, ha coincidido con él en diferentes Grandes Premios y valora especialmente su personalidad y su capacidad para competir incluso cuando las circunstancias no acompañan.

“Voy siempre con Fernando, pero es imposible con este coche”, aseguraba Mourinho en ElDesmarque entrando en el Madring, dejando claro que su apoyo al bicampeón del mundo no depende precisamente de los resultados. El portugués fue todavía más contundente al hablar del piloto asturiano y de la situación que atraviesa Aston Martin: “No teniendo coche para ganar y prácticamente no teniendo coche para puntos, tengo amistad con Fernando, me gusta mucho su personalidad, es uno de los mejores siempre, incluso si le dan un coche que no es bueno”, comentaba hace días en rueda de prensa.