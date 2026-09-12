Carlos Sainz prevé una complicada carrera en el Madring y tira de realismo: "Es un año perdido"

Alberto Cercós García 12 SEP 2026 - 19:06h.

Carlos Sainz había clasificado 17º, pero la FIA lo ha sancionado con tres posiciones en parrilla

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Carlos Sainz afrontará este domingo una carrera especialmente complicada en el Madring después de una clasificación que volvió a dejar en evidencia las limitaciones del Williams. El piloto madrileño cayó eliminado en la Q1 y saldrá desde una posición retrasada, en un sábado en el que tampoco encontró las dos o tres décimas que necesitaba para pelear por entrar en la Q2. Para más inri, Sainz recibió una sanción que condiciona todavía más su posición de salida y convierte en una misión casi imposible cualquier intento de remontada en el Gran Premio de España.

El propio Sainz no escondió su frustración tras la sesión y optó por un discurso tan contundente como realista. “Desgraciadamente, este año es un año perdido. Para mí, que he ganado carreras y he hecho poles, quedar entre el 16º y el 17º no me cambia la vida”, explicó ante los medios presentes en el trazado madrileño. El piloto español reconoció que tampoco habían ejecutado una buena clasificación: “Me faltaban dos o tres décimas en las rectas, hemos salido muy pronto al último ‘run’ en un circuito urbano que tiene muchísima evolución de pista. No hemos ejecutado una buena quali. Al final igual esas 5 milésimas se acaban pagando”.

Carlos Sainz y una remontada que se antoja prácticamente imposible

El problema es que la carrera tampoco invita precisamente al optimismo. Sainz considera que será “muy complicado” adelantar en el Madring, por lo que espera una prueba muy condicionada por las posiciones de salida. Además, la gran esperanza de Williams llegará en Bakú, donde está prevista una importante mejora para el FW48. “Estamos a medio segundo del siguiente. Entonces, aunque traigamos medio segundo, si no traemos más de medio segundo, no vamos a mejorar. Espero que sea más que eso y podamos dar un saltito adelante”, aclaraba.

Pese al panorama, Sainz sí quiso rescatar algo positivo de un sábado gris: está disfrutando de correr delante de su público: “Muy buena experiencia, es un circuitazo. A una vuelta he disfrutado mucho y, desgraciadamente, no tengo coche para luchar por mucho. Ahora queda mejorar para los años que vienen para ver si tengo mejor coche”. Mientras tanto, el ambiente del Madring le permite quedarse con una pequeña victoria. “Tenía ganas de que llegase esta F1 aquí. Se nota y tanto ellos como nosotros lo estamos disfrutando”, zanjó Sainz.