Marc Márquez hace otra machada, lo gana todo en Misano y es el nuevo líder de MotoGP

Alberto Cercós García 13 SEP 2026 - 14:58h.

Marc Márquez aprovecha el temprano error de Marco Bezzecchi, gana en Misano y se coloca líder por primera vez este 2026

Marc Márquez reconoce que quería enviar un mensaje con la viral foto de su brazo: "La transparencia siempre gana"

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Marc Márquez lo ha vuelto a hacer. El piloto de Ducati ha firmado otro fin de semana prácticamente perfecto en Misano y, después de conquistar la 'sprint' del sábado, se ha llevado también la carrera larga para culminar una remontada en el Mundial que hace apenas unas semanas parecía una quimera. El gran golpe llegó con la caída de Marco Bezzecchi, que partía desde la 'pole' y era uno de los grandes favoritos después de demostrar un ritmo espectacular durante todo el fin de semana. El italiano perdió el control de su Aprilia en las primeras vueltas y dejó vía libre a un Márquez que, una vez más, olió la sangre y no perdonó.

La carrera tuvo además un bonito duelo entre los hermanos Márquez y Jorge Martín. El madrileño, líder del campeonato hasta esta cita, trató de defenderse y mantenerse en la pelea, pero poco a poco fue perdiendo ritmo. Marc se colocó al frente y, cuando llegó el momento decisivo, no necesitó mirar atrás. Por detrás, Álex Márquez también aprovechó la situación para terminar segundo, mientras Pedro Acosta completó el podio. Martín acabó cediendo posiciones y, con ello, también el liderato que había defendido durante buena parte de la temporada. La caída de Bezzecchi, además, convierte Misano en un auténtico terremoto para la clasificación general: los tres grandes aspirantes llegaban separados por apenas unas decenas de puntos y salen de Italia con el campeonato todavía más apretado.

Y ahí aparece otra vez Marc. El '93' suma en Misano una nueva exhibición después de haber ganado también la 'sprint' y confirma que está atravesando un momento de forma brutal. Su victoria le permite alcanzar los 274 puntos, los mismos que Jorge Martín, pero pasa a ocupar el primer puesto del Mundial gracias al desempate por número de victorias. Es la primera vez esta temporada que Márquez aparece como líder del campeonato, precisamente después de una remontada que parecía imposible cuando llegó a estar a más de cien puntos de la cabeza. Marc no solo está recuperando terreno: está convirtiendo cada oportunidad en un golpe de campeonato. Misano vuelve a ser suyo y el Mundial, ahora sí, ya tiene nuevo jefe.

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