Fran Fuentes 14 SEP 2026 - 13:32h.

Una posición ha perdido a sus dos ocupantes de un solo plumazo

Ferran Torres sigue a lo suyo y no echa de menos al FC Barcelona: hat-trick y goleada en Champions

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La Selección Española volverá después de proclamarse campeona del mundo el pasado mes de julio en Nueva York. Será el estreno de la segunda estrella, en este parón alargado que abarca desde el 21 de septiembre al 5 de octubre, y en el que España afrontará hasta cuatro partidos de la UEFA Nations League: uno frente a Inglaterra, dos ante Croacia y uno contra Chequia. Para ello, Luis De la Fuente prepara una lista que, a la fuerza, tendrá novedades, dada la retirada de Marcos Llorente y el estado físico de jugadores como Gavi o Borja Iglesias, que se recuperan de lesiones. En ElDesmarque analizamos cuáles podrían ser las novedades de la lista aunque, ya lo avisamos, se espera que sea bastante continuista.

Lo esperado en la portería

Bajo los palos no se esperan novedades. Lo normal es que Unai Simón, David Raya y Joan García vuelvan a ser los tres elegidos para ocupar los puestos. Álex Remiro no ha arrancado especialmente bien (tampoco muy mal) la temporada, y en el horizonte todavía no se vislumbra a ningún candidato que pueda hacerles sombra a estos tres. Lo que sí se espera es que vuelva el debate sobre quién debe ser el titular, incluso pese a que el meta del Athletic haya demostrado su valía con el Guante de Oro del pasado Mundial.

El lateral derecho es un problema serio para Luis De la Fuente

Con la retirada de Marcos Llorente, se hace necesaria la llamada de otro lateral derecho. Para colmo, Pedro Porro se ha lesionado hace pocos días y su presencia en la lista no está, ni mucho menos, garantizada. Las opciones pasan por recuperar a algún jugador veterano o jugar con las polivalencias. Se trata de una posición que, ahora mismo no anda sobrada de referentes.

Óscar Mingueza puede ser uno, ya que era de los que entraban y salían de las listas previas, según rendimiento, pero su encaje en el Crystal Palace no está siendo todo lo fugaz que debería. Apenas suma 16 minutos de juego en Premier League. También podría volver Héctor Bellerín, cuyo arranque de temporada en el Real Betis está siendo muy positivo, así como citar a jugadores como Iván Fresneda, titular indiscutible en el Sporting de Portugal. Sobre el papel, opciones como Marc Pubill o Eric García también pueden cubrir la posición perfectamente, aunque quizá sean menos resolutivos a la hora de subir el carril.

Aunque, eso sí, no dejar fuera de las quinielas a Xavi Espart. Pese a sus 18 añitos, su irrupción en el primer equipo del FC Barcelona ha sido francamente positiva, marcando su primer gol el pasado domingo, y dejando grandes sensaciones a nivel de juego y de entendimiento con sus compañeros. Muchos de ellos, claro, juegan en la Selección. Menos probable, pero también opción, es Juan Iglesias, a quien su salto de calidad con el Sevilla FC y el momento complicado en la posición podría labrarle una oportunidad.

La situación del lateral derecho puede acelerar un regreso en el eje de la zaga

En el centro de la defensa pueden esperarse novedades, siempre y cuando atendamos al tema del lateral derecho. Y es que los cuatro jugadores que fueron, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Eric García y Marc Pubill, están sanos y jugando a buen nivel. Esto, a priori, cierra el paso a cualquier otro jugador. Sin embargo, si Luis De la Fuente considera que, para este parón, puede echar más mano de ellos dos en el carril, el regreso de Dean Huijsen sería bastante natural. El central malagueño está rindiendo a buen nivel con el conjunto blanco y, aunque se quedó fuera de la Copa del Mundo con cierta polémica y quejas, lo normal es que todo aquello haya quedado en el pasado. En el caso de Jon Martín, jugador de la Real Sociedad al que se le augura un futuro brillante, posiblemente habrá que esperar, ya que no ha arrancado tan bien.

La defensa se cierra con garantías en el lateral zurdo

Poco que decir en esta posición. Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo están sanos, jugando con sus clubes y, aunque al segundo le ha costado un poquito arrancar, ya ha sido decisivo para el Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad. Otros jugadores de segunda como Sergio Gómez podrían entrar, pero, a priori, no parece que sea una lista de demasiados inventos.

Un cambio obligado en el centro del campo... y veremos

En la línea medular, se esperan muy pocas novedades también. La evidente ausencia de Gavi por lesión irá aparejada al natural regreso de Fermín López, que se perdió la Copa del Mundo. En este sentido, lo normal es que los Rodri, Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Mikel Merino y Álex Baena repitan. Todos están sanos y en disposición, por lo que nada hace presagiar ninguna ausencia flagrante. Eso sí, el caso del donostiarra es curioso, porque ha perdido mucho protagonismo en el Arsenal en este arranque de campeonato, aunque es parte del núcleo duro de Luis De la Fuente, por lo que su ausencia no se discute. Encima se ha vuelto a lesionar Pablo Barrios, por lo que su regreso se antoja complicado.

Pablo Fornals se mantiene como eterna opción, especialmente porque ha arrancado la temporada espectacular. Sin embargo, el bloque es el que es. Veremos.

Las bandas están ahora mejor que durante el Mundial

El caso de los extremos es curioso, porque los cuatro jugadores que acudieron a la Copa del Mundo están mejor ahora que durante el campeonato. Y es que tanto Lamine Yamal como Nico Williams, Víctor Muñoz y Yeremy Pino van sobre ruedas en este arranque de temporada. De hecho, el estado de forma del jugador del FC Barcelona es excelso, mientras que el del Athletic se acerca poco a poco a su mejor versión. Por su parte, el ex de Real Madrid y Osasuna ya sabe lo que es marcar con el Liverpool, mientras que el grancanario ha jugado todos los partidos con el Crystal Palace. No se esperan muchas modificaciones, evidentemente. Vivir para ver.

Con Borja Iglesias fuera, falta un tercer delantero

En la delantera, Mikel Oyarzabal ha arrancado lento, pero seguro, pero la vida de Ferran Torres ha dado un giro total desde que anotó ese gol en Nueva Jersey. Firmó por el PSG de Luis Enrique y ahora va marcando goles como quien va repartiendo abrazos. Su rendimiento el año pasado en el FC Barcelona fue bueno, pero esto ya es otra cosa. Ambos, por supuesto, estarán en la lista.

La duda está en quién será el tercer delantero. Y es que el estado físico de Borja Iglesias prácticamente le descarta de estar en esta lista, aunque habrá que ver cómo evoluciona durante lo que queda de semana. Como alternativas se postulan Gonzalo García, titular con el Fulham de Álvaro Arbeloa, Carlos Espí, 'súper suplente' del Real Madrid, o un jugador como Sergio Camello, a quien Luis De la Fuente conoce perfectamente de las categorías inferiores de España y que lleva nada menos que seis goles en seis partidos en este arranque liguero.

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