Basilio García Sevilla, 14 SEP 2026 - 14:00h.

El vigente campeón de la UEFA Europa League jugará ante el dominador de la competición

Unai Emery se acuerda del Sevilla tras ganar la Europa League: "Me enseñaron..."

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El Sevilla FC acaba de anunciar la disputa del XV Trofeo Antonio Puerta, que quedó aparcado en verano para fecharse en uno de los parones de selecciones del otoño. El partido se disputará finalmente el próximo viernes 2 de octubre, a las 20.30 horas, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, y el rival será el vigente campeón de la UEFA Europa League, el Aston Villa de Unai Emery.

No será la primera vez que el técnico de Fuenterrabía regrese al coliseo nervionense, pues ya lo hizo en su etapa como entrenador del Villarreal en dos ocasiones en las que, por cierto, cayó derrotado. Se cumplieron el pasado mes de junio diez años de su salida del Sevilla, justo tras alzar la tercera Europa League consecutiva con las huestes nervionenses, rumbo al PSG. Regresa el vasco con la vitola de ser reconocido como uno de los mejores entrenadores de la actualidad, y además con dos trofeos más de la segunda competición europea, los logrados con el Villarreal en 2021 y con el Aston Villa la pasada temporada.

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El Aston Villa, equipo Champions por clasificación en la Premier League, será el primer rival inglés del Trofeo Antonio Puerta, que cumple su decimoquinta edición. Boca Juniors, Roma, Schalke 04, Independiente del Valle, Al-Ittihad y Al-Qadsiah han sido los rivales extranjeros que ha tenido el Sevilla en el partido que rememora al futbolista fallecido en 2007.

Curiosamente, el Aston Villa llega a Nervión un año después de la salida de Monchi, figura de relevancia en la historia nervionense. Con la presencia del de Birmingham, todos los clubes en los que ha estado el de San Fernando han disputado alguna vez el Trofeo Antonio Puerta, pues el RCD Espanyol -su equipo actual- lo hizo en 2011, la Roma en 2017 -con Monchi en Italia- y el Aston Villa lo hará en algo más de dos semanas.

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Gratis para los socios

El plazo de activaciones comienza este lunes a las 15 horas y expira el 20 de septiembre a las 23:59 horas. Una vez pasado el mismo, los abonados podrán seguir adquiriendo una entrada gratuita para ellos, aunque sin garantizar su localidad habitual inherente al abono.

Durante ese mismo plazo, las localidades libres en el estadio están disponibles en preventa exclusiva para todos los socios rojos del Sevilla FC, quienes, una vez acabado el plazo, podrán seguir beneficiándose de su precio especial (50% de descuento respecto al precio de público general) hasta el mismo día del partido, en función de la disponibilidad. El 22 de septiembre a las 12:00 horas comenzará la venta de entradas para el público general, con precios que van desde los 10 euros (Goles) hasta los 20 (Preferencia), pasando por los 15 euros de Fondo. A partir de esa misma fecha los abonados podrán adquirir entradas al 50% para un acompañante.