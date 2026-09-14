María Trigo 14 SEP 2026 - 10:54h.

El vídeo del momento más curioso de Mou en la rueda de prensa: ¿era un dardo a Barça y Atlético de Madrid?

Iturralde se lleva las manos a la cabeza con el penalti a Lamine Yamal: "En la vida"

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Sobre las 10 de la mañana apareció José Mourinho en la sala de prensa de Valdebebas. El entrenador del Real Madrid atendió a los medios de comunicación para repasar la actualidad de su equipo de cara al partido de la jornada 6 de LALIGA EA SPORTS que van a jugar contra el Elche (martes, 21.30) horas.

Como se puede ver en el vídeo superior, tras una ronda de preguntas en la que le hicieron cuestión de todo tipo, Mou respondió a la última que le hicieron y el jefe de prensa del Real Madrid dio las gracias. Parecía que todo había llegado a su fin, pero entonces el técnico portugués lo miró a él y luego a la prensa y dijo: "¿Ninguna pregunta sobre los penaltis?". Ahí no quedó la cosa, pues antes de terminar de salir por la puerta volvió a mirar a la prensa y soltó un "es extraño, ¿no?".

¿Qué pretendía José Mourinho?

Habrá que esperar a la rueda de prensa postpartido contra el Elche para poderle preguntar al entrenador luso a qué se refería exactamente, pero lo primero que se le viene a la cabeza a todo el mundo son los penaltis que le pitaron esta semana a sus dos grandes rivales por el título, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid.

El Barça ya le ganaba 0-1 al Levante cuando Mandi tocó la pelota con la mano dentro del área y luego le soltó una patada a Lamine Yamal. Para algunos expertos arbitrales como Iturralde González esa acción no debió ser señalada como tal. Lamine Yamal metió el penalti y el resultado final del encuentro fue de 2-4.

En cuanto al caso del Atlético de Madrid, la acción está levantando mucho más polémica y en la Real Sociedad no teriman de creerselo. Era el minuto 84 y el partido aún iba 0-0 y a Job Ochieng el balón le da en el brazo dentro del área pero le viene rebotado desde la pantorrilla. Esta pena máxima supuso el 0-1 en el marcador y que el encuentro se rompiera totalmente en esos minutos finales. El Atleti terminó ganando 0-3.