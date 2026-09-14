Fran Fuentes 14 SEP 2026 - 08:45h.

El exárbitro vasco lo ve muy claro, y lo mismo con la posible mano

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El partido entre el Levante UD y el FC Barcelona tuvo una polémica en el arranque de la segunda mitad, durante la cual, Aissa Mandi cae al suelo y primero toca el balón con las manos y, posteriormente, derriba supuestamente a Lamine Yamal por una patada por detrás. Dos penaltis por uno en apenas dos segundos, y el extremo español transformando la pena máxima. Sin embargo, la jugada ha sido revisada posteriormente por alguno de los expertos arbitrales habituales y muchos coinciden: pitarlo por ese contacto por detrás sería un error claro y manifiesto. Así lo indica, por ejemplo, Eduardo Iturralde González, exárbitro de élite en Tiempo de Juego de la cadena COPE.

"Eso no puede ser penalti en la vida. Le pega por debajo, eso no es penalti", comentaba el experto arbitral durante la retransmisión del partido. En este sentido, explica que, en primer lugar, si es por manos, no se podría pitar ya que la mano de Aissa Mandi está "apoyada y, por lo tanto, eso no es penalti". Y, por contra, si es por la patada, "no es nada de nada, no hay contacto suficiente como para derribarle". Así de claro se expresó el colegiado vasco.

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Sobre el contacto en sí, alguien que comparte su opinión es, por ejemplo, Mr. Asubío, experto arbitral y colaborador de ElDesmarque. El colegiado gallego entiende que ese contacto tan leve no es suficiente como para señalar la pena máxima. Sin embargo, discrepa con el tema de la mano. Y es que este entiende que no solo hay un espacio antinatural que se ocupa, sino incluso voluntariedad de cortar el balón con la misma.

Por otra parte, en el acta arbitral no se desvela si el penal se pitó por la mano o por el derribo. Lo que se desprende y se puede interpretar de las imágenes de televisión es que se pita por el contacto y no por la mano, pero tendremos que esperar al Tiempo de Revisión para conocer la postura del CTA.