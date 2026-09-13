El penalti doble de Mandi ante el FC Barcelona: mano clara y patada por detrás a Lamine Yamal en dos segundos

Fran Fuentes 13 SEP 2026 - 17:53h.

El central argelino cometió dos acciones punibles en apenas dos segundos

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El partido entre el Levante UD y el FC Barcelona tuvo una jugada curiosísima en el plano arbitral. Y es que, en el inicio de la segunda parte, Aissa Mandi dejó dos acciones de penalti con un margen de apenas dos segundos. El central, uno de los líderes de la defensa granota, trató de frenar con una entrada a ras de suelo un disparo de Lamine Yamal, pero este se frenó en seco dentro del área evitando la entrada. Sin embargo, al conducir hacia portería, el balón 'tropezó' en la mano del argelino mientras la tenía apoyada en el suelo, lo cual ya de por sí habría sido punible como pena máxima.

Sin embargo, el colegiado no señaló nada. Durante unos instantes hubo cierta duda a la espera del colegiado y, como este no intervino, los jugadores trataron de seguir con el juego. De este modo, Aissa Mandi se levantó muy rápido y trató de despejar la pelota del área granota, con tan mala suerte para él que Lamine Yamal justo alcanzó la pelota antes que él y le propinó una patada por detrás.

Un penalti más que evidente. Dos, de hecho, aunque el colegiado señaló el segundo. Eso sí, todavía Mandi acudió a protestar la decisión, algo que el colegiado rechazó de inmediato, diciendo: "Es claro". El encargado de ejecutarlo sería el propio Lamine Yamal, quien colocó su envío pegadísimo al palo izquierdo.