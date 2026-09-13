Basilio García Sevilla, 13 SEP 2026 - 13:22h.

El chileno analiza en la previa el partido del Betis en el Estadio de La Cerámica

Antony no se entrena, Cucho lo hace en solitario y Diego Llorente estrena máscara: Pellegrini y sus dudas para el Villarreal - Betis

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El Real Betis Balompié vive un momento dulce. Si su inicio en LALIGA EA SPORTS es bueno, su puesta de largo en la UEFA Champions League más de dos décadas después ha sido aún mejor y el equipo parece preparado para una temporada que será, si cabe, aún más exigente. El equipo verdiblanco se mide este lunes al Villarreal CF en un partido correspondiente a la jornada 5 de LALIGA EA SPORTS pero con sabor a la máxima competición continental, y en la víspera Manuel Pellegrini ha analizado el choque en rueda de prensa.

El chileno confirmó que Ez Abde estará en la lista de citados tras sus molestias, y habló de otros nombres propios como Ceballos o Lo Celso, que también integrarán la convocatoria. "El equipo ha entrenado bien. Tuvimos una recuperación larga de martes a lunes, así que no hay problema en ese aspecto. Abde ya se ha integrado también plenamente al 100% el entrenamiento y está en la lista de los citados”.

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“Dani va mejorando, por supuesto. Un tiempo largo sin entrenar con un grupo político, así que no está bien arriesgado. Está entrenando mucho más y está en la lista de los citados”, afirmó Pellegrini sobre Dani Ceballos, explicando también que Lo Celso va a ir cogiendo ritmo para disfrutar de minutos en los próximos partidos. "Todos conocemos su trayectoria y su calidad, es una calidad espectacular, que a nuestro tipo de futbol nos viene muy bien. Ha tenido una lesión muscular larga, ha tenido también unas vacaciones posteriores, ha llegado después del Mundial, entonces también se reintegró tarde y lesionado a trabajo. Pero yo lo veo cada día mejor y seguro que len alguno de los próximos partidos va a tener minutos, para nosotros es un jugador decisivo”.

El Betis ha tenido casi una semana de descanso entre su partido Champions y su vuelta a LALIGA, pero justo antes del parón tendrá que disputar tres partidos en solo siete días, lo que ha propiciado una feroz crítica del entrenador sobre el calendario. “La semana pasada me pareció muy mala la programación que hicieron de los partidos, tanto para nosotros como para Villarreal. O sea, no tenemos ni ventaja ni desventaja con el equipo que jugamos. Nosotros jugamos el martes pasado, tenemos de martes a lunes para recuperar. Y ahora jugamos lunes, jueves y domingo, con viajes de por medio. El Villarreal está exactamente igual, va a jugar lunes, jueves y domingo. Pero han tenido sus razones por las cuales lo hicieron así. Pero nosotros hemos jugado el martes, jugado el sábado, jugado el domingo, para no tener tantos partidos de carga de la semana, que además venimos con la Champions League. Así que es la programación que hay, hay que dejarlo así. Pero me extrañó jugar tres partidos en una semana y con viajes”, afirmó.

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El balón parado. "Considero que el balón parado para el Betis y para todos los equipos que juegan en la Liga y para todos los equipos que juegan en la Champions y para todos los equipos que juegan en el fútbol, que es un elemento decisivo, que iguala todo lo que es la parte colectiva durante muchos minutos con una acción puntual. Por supuesto, mientras más recibe uno, más cuesta dar vuelta a los marcadores. Por otro lado, también hemos hecho muchos goles de balones parados. Si te revisas los goles que han hecho los otros equipos, también hay muchos balones parados. Así que hay que seguir mejorando. Hay que seguir intentando ganar los duelos aéreos y todas las cosas son mejorables".

Zona Champions. “No, no creo que por la cuarta fecha de la competición vamos a ver quiénes van a ser los equipos que van a llegar al final. Una buena racha del Villarreal y va a estar nuevamente metido en los puestos de Europa. En eso yo creo que salvo todos los años hay equipos que por presupuesto, por plantel tienen más posibilidades de llegar. Y Villarreal está en esa lista, así lo han mostrado. También puede estar un poco más abajo la Real Sociedad o el Athletic de Bilbao. Pero creo que va a ser más o menos la competencia más alguna sorpresa que siempre pueda aparecer de los equipos que van a intentar clasificar a Europa en la próxima temporada. Así que no creo que hoy día pueda ser un parámetro los puntos para saber cuáles son los equipos que van a llegar”.

El Villarreal. “Siempre que hay un cambio técnico hay cambio de muchas cosas. De la mecánica del juego, del conocimiento de los jugadores, de la llegada de nuevos jugadores. Yo creo que ya Iñigo ha entrado en el equipo anterior. Yo creo que es un técnico muy capacitado y seguramente retomará el nivel de Villarreal muy pronto”.

Isco. “Se encuentra bien físicamente. Creo que va a ser muy importante dosificarlo, no hacerle jugar más de 60 minutos. Seguramente de aquí al parón vamos a seguir con la misma previsión. Pero él está aguantando mejor los partidos, está con menos dolor. Así que es un jugador muy importante para nosotros”.

Balón de Oro y Fabían Ruiz. “Me alegro mucho por Fabián y por todos los jugadores españoles que puedan estar en esa lista. Hay un jurado final, es el que decide. Desde el momento que ya está en la lista, como posible. Porque tiene posibilidades, ojalá le resulte. Pero más allá no podría dar la opinión”.

Parrott. “Creo que se está adaptando muy bien al juego. Porque es el tipo de centrodelantero que necesitábamos. No hay una competencia de él con Cucho. Son dos jugadores muy importantes para nosotros. Cucho comenzó jugando con nosotros, han ido al banco, han entrado... Así que mientras tengamos alternativas, yo creo que es muy importante por la cantidad de partidos que tenemos. Me alegro mucho por Troy, que se haya adaptado rápido, que no es fácil. Creo que ese delantero centro es un poco menos complicado integrarde a la parte táctica, pero es un jugador que ha entrado muy bien y me alegro mucho. Ojalá siga compitiendo todas las semanas”.

Calendario cargado. “Con la cantidad de partidos que hay, sobre todo esta primera parte que jugamos ocho partidos en menos de un mes, recién viniendo de vacaciones, con jugadores que han llegado tarde. Es muy importante tener una rotación. Uno tiende a querer dejar siempre el mismo equipo cuando las cosas andan bien. Yo creo que es muy importante tener al plantel involucrado. Tenemos ahora tres semanas, que nuevamente se habrán ido los seleccionados, y vamos a volver a tener ocho partidos. Así que, se lo digo siempre a los jugadores, yo creo que mientras haya un plantel comprometido e involucrado en todas las competiciones que estamos jugando, las posibilidades son muchísimas más altas. Si nos centramos solamente en once jugadores, no es que no pueda jugar, también puede jugar todos los partidos, pero creo que van sintiendo el esfuerzo y cuando le toca al otro ya está absolutamente desmotivado o fuera de forma. Pero eso no implica que todos los jugadores tengan el derecho a jugar haciendo rotaciones. Siempre se evalúa el rendimiento de cada uno, y en base a ese rendimiento también se juega más o se juega menos. Cuando uno está como técnico y tiene convencimiento y está en el plantel a un buen nivel, sale mucho más fácil hacer la rotación”

Las bajas. “Está Morante, que volvió al filial. Está Aitor, como usted dice, que está afuera, vamos a ir 24, porque vamos a ver a Diego Llorente, que tuvo una pequeña molestia, vamos a ver los exámenes de la tarde, así que fuera de eso no hay nadie más descartado”.