Basilio García Sevilla, 12 SEP 2026 - 12:20h.

El Sevilla Balompié, germen del club, fue fundado el 12 de septiembre de 1907

Ángel Haro, tajante: "Por supuesto que seguimos confiando en Manu Fajardo"

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La historia del Real Betis Balompié tiene en el 12 de septiembre un día señalado. Tal día como este sábado, pero de 1907, se fundó en la capital de Andalucía el Sevilla Balompié, germen del actual club verdiblanco, que tomó la denominación actual cuando en 1914 se fusionó con el Real Betis Foot-Ball Club.

119 años más tarde, el club verdiblanco celebra este sábado un nuevo cumpleaños inmerso en una de las etapas más fructíferas de su historia. El beticismo está exultante en unos días en los que se impuso al Real Madrid en La Cartuja y, además, debutó en la UEFA Champions League 21 años después con una magnífica remontada sobre el OSC Lille, al que venció por 2-3 pese a encontrarse hasta en dos ocasiones por detrás en el marcador.

Así, la entidad no ha pasado la oportunidad de celebrar esta fecha a apenas dos días de enfrentarse al Villarreal CF en la quinta jornada de LALIGA EA SPORTS, de modo que este sábado, en el entrenamiento celebrado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, los cuatro capitanes de la plantilla -Isco, Marc Bartra, Héctor Bellerín y Aitor Ruibal- han posado con una tarta verdiblanca con la fecha del cumpleaños y el logo efímero que ha ideado el departamento de comunicación del club.

El mensaje de Ángel Haro

Además, el presidente Ángel Haro ha lanzado un mensaje a través de las propias redes sociales del club, en el que pone en valor la forma de ser del beticismo, que siente a su club como “un miembro más de la familia”, y desea a todos los que sienten en verdiblanco un año lleno de éxitos y de salud.

“Buenos días a todos los béticos, me gustaría, mediante este mensaje, felicitar a todos los béticos por el cumpleaños de nuestra entidad. 119 años de historia con un denominador común, que ha sido la lealtad y el compromiso de todos los béticos hacia esta entidad, una entidad a la que queremos, a la que consideramos un miembro más de nuestra familia, y, por tanto, tenemos que felicitarnos por esta historia. Nada más, simplemente desearos que sea un año de mucha salud y de muchos éxitos en Verde y Blanco. Un abrazo fuerte y ¡viva el Betis!”, expresaba el presidente.