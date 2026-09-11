María Trigo Sevilla, 11 SEP 2026 - 15:23h.

"Por lo visto, ahora es un poco famoso en Twitter, así que está muy contento", dice el delantero irlandés

Locura por Troy Parrott en Irlanda: del vídeo de la selección a los viajes desde Dublin a La Cartuja

Compartir







Si los goles de Troy Parrott están conquistado a la afición del Betis, también lo ha hecho ya el hermano del futbolista, Aaron. En las últimas horas se hicieron virales unas imágenes de Aaron cantando, saltando y celebrando como un loco con los aficionados del conjunto verdiblanco se desplazaron a Lille. Los de Manuel Pellegrini ganaron allí en su estreno en la Champions League gracias a un doblete de Marc Bartra y al tanto del delantero irlandés, que ya venía de marcarle al Real Madrid.

La reacción de Parrott al ver a su hermano

Estas imágenes, el departamente de comunicación del Betis, se las enseñó al propio Parrott que reaccionó así al ver el vídeo de su hermano: "Está loco, un chico loco. Lo quiero, es mi fan número uno. Esto increible. Me dijo que lo pasó bien, pero cuando vi el vídeo pensé 'vale, entonces estuvo mejor que bien'. Se lo pasó bien. Me ha mandado un mensaje hoy. Por lo visto, ahora es un poco famoso en Twitter, así que está muy contento. Somo diferentes, su pelo tiene un color diferente y su personalidad también es mucho más ruidosa, es más alocado que yo, pero eso es lo que le hace ser él. Él es mi fan número uno, así que cuando lo veo celebrar así... es algo que me esperaba de él".

¿Regaló su camiseta Aaron?

Como curiosidad, a este post del club respondió Manu López, indicando que el hermano de Troy tuvo un detallazo con él en tierras francesas. "Si después del partido visteis a Aaron Parrott con otra camiseta no os asustéis, la cambiamos en el metro, gran persona Aaron", reveló este seguidor verdiblanco, que nunca olvidará el regreso del Betis a la Champions 21 años después.