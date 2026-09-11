Fran Duarte 11 SEP 2026 - 14:50h.

El Real Betis ha comunicado que disputará un amistoso el próximo jueves 1 de octubre a las 20:00h como homenaje a la ciudad autónoma

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SevillaEn plena crisis migratoria en la frontera de Ceuta con Marruecos, el Real Betis ha sido el primer equipo en anunciar un partido amistoso con carácter solidario contra el AD Ceuta aprovechando el parón de selecciones. El conjunto de Manuel Pellegrini se enfrentarán al equipo entrenado por José Juan Romero que milita en Segunda División. De esta manera, el club verdiblanco se solidariza con la causa ceutí y anima a sus aficionados a acudir al encuentro del próximo 1 de octubre a La Cartuja.

El comunicado del club

"El Real Betis se enfrentará a la AD Ceuta FC en un partido amistoso que servirá de homenaje a la Ciudad Autónoma de Ceuta y a los ceutíes ante la grave situación que están viviendo en estos momentos. El encuentro se jugará el próximo jueves 1 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio La Cartuja.

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Los beneficios obtenidos por la venta de las entradas del partido irán destinados a Cáritas de Ceuta, a petición del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Las localidades tienen un precio de 5 euros (más 1,5 euros de gastos de gestión) para socios (abonados y 'Soy Bético') introduciendo ID-PIN en el código promocional. Todos ellos, además, podrán adquirir hasta 4 localidades adicionales al mismo precio en su misma compra. Para el resto del público, el precio es de 10 euros, más los mencionados gastos de gestión.

Estas localidades ya están disponibles en la taquilla online del Real Betis Balompié. Inicialmente, se habilitarán las gradas baja y media de Preferencia y Fondo, así como la grada baja de Gol Sur. Conforme avance la venta de las entradas, se abrirán otras zonas del estadio.

Además, a partir de la próxima semana, la Fundación Real Betis Balompié pondrá marcha una fila 0 para aquellos aficionados que quieran realizar alguna aportación adicional a esta causa benéfica.

El Real Betis Balompié y su Fundación animan a todos los béticos a que participen y acudan a este encuentro solidario".