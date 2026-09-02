Álvaro Borrego 02 SEP 2026 - 20:30h.

El presidente ratifica su confianza en el trabajo de la dirección deportiva

Dani Ceballos desvela lo más difícil de su fichaje por el Betis: "He soñado con estar aquí"

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La suya era una de las apariciones más esperadas del verano. Ángel Haro comparecía ante los medios de comunicación unos minutos después de la presentación oficial de Dani Ceballos y Troy Parrott y lo hizo para hacer su particular balance del mercado de fichajes que recién termina. El presidente del club puso en valor el esfuerzo realizado por el Real Betis durante este periodo estival y se mostró satisfecho por la confección de la plantilla, defendiendo especialmente su confianza en Manu Fajardo, aunque también se mostró autocrítico al reconocer que siempre se puede seguir mejorando. Habló del pivote, del bloqueo de las salidas y de las ofertas que nunca llegaron. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Siguen confiando en la dirección deportiva: "La valoración es positiva y por supuesto que seguimos confiando en el trabajo de Manu Fajardo, que es un gran trabajo".

La salida de Pablo García: "La salida de Pablo no tenía que ver con la llegada de Dani. Pablo tenía una ficha del filial, por tanto no afectaba en absoluto, además de tener una ficha relativamente baja. Incluso la plusvalía no afecta al límite. Ni desde un punto de vista deportivo ni económico afectaba la llegada, se fue comentando que ha sido necesaria su salida pero era falso. A Pablo le deseo lo mejor, pero es rotundamente falso que el club lo ha empujado. Desde hace tres semanas Pablo García entendía que era el momento, usando términos como 'os ruego que me dejéis salir' o 'no voy a tener minutos aquí'. No es veraz que el Betis lo haya empujado. Es rotundamente falso".

No comparte las críticas: "Cuando hay una sensación o una gestión de expectativas poco se puede decir. Yo soy un hombre de números y el Betis es el cuarto club que más ha invertido fichajes, es la quinta plantilla más cara de LaLiga, no quiero que esto suene a me estáis exigiendo que me estáis cansando, sino que no comparto ese derrotismo. Tenemos un club en un estado envidiable, pero el derrotismo no se lo compro a nadie".

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Haro, sobre las salidas frustradas: "Hay que respetar los contratos y la legalidad. Si el jugador elige no irse, poco podemos hacer. Podemos rescindir el contrato, pero habría que pagarlo al completo".

El esfuerzo de fichar a Ceballos: "Se tendría que haber producido algunas salida, que no se ha producido. Por lo tanto, las plusvalías que tenemos que generar este año para que cuadren las cuentas son mayores".

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Ángel Haro aclara las cifras de Pablo García: "El que compra dice que compra caro y el que vende dice que vende barato. Son cifras parecidas a la que han salido (5.5 millones) con variables. Lo del Racing no lo pone encima de la mesa el club, son los representantes los que nos la traen. El Arsenal no se ha puesto en contacto con nosotros ni hemos tenido comunicación con ellos, son los representantes los que dicen que hay un interés del Arsenal".