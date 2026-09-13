Los datos de Madring para la historia de la Fórmula 1 y el deporte español: vuelta rápida, ganador y podio

Alberto Cercós García 13 SEP 2026 - 16:53h.

Kimi Antonelli se convierte en el primer ganador del Gran Premio de España en el Madring

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El Madring ya tiene dueño para la historia. Kimi Antonelli es el primer ganador del Gran Premio de España disputado en el nuevo circuito de Madrid, después de completar las 57 vueltas y sobrevivir a una carrera marcada por las estrategias, el Virtual Safety Car y una batalla final en la que Max Verstappen llegó a acercarse peligrosamente. El italiano de Mercedes suma así su octava victoria de la temporada y vuelve a dar otro golpe al Mundial. Verstappen cruzó la meta en segunda posición y Lando Norris completó el primer podio de la historia del trazado madrileño, después de verse perjudicado por el VSC cuando acababa de pasar por boxes.

La primera carrera del Madring deja también varios datos que ya son patrimonio de la Fórmula 1. El circuito madrileño, de 5'4 kilómetros y 22 curvas, completó su primer Gran Premio sobre 57 vueltas y 308 kilómetros de recorrido, estrenando oficialmente todos sus registros competitivos. Antonelli se convierte en el primer nombre asociado a una victoria en Madrid, mientras que Verstappen y Norris quedan como los primeros acompañantes de un podio que ya no podrá repetirse exactamente jamás. Charles Leclerc terminó cuarto después de liderar durante buena parte de la prueba gracias a una estrategia de una sola parada, pero tuvo que entrar finalmente a boxes en la vuelta 49. George Russell cerró el 'top 5'.

El Madring también tiene ya su primer récord de carrera: George Russell marcó la vuelta rápida con un 1:35.587, registro que queda como la primera vuelta rápida oficial de un Gran Premio en el circuito madrileño. Pero si hay una escudería que sale especialmente reforzada de este estreno es Mercedes, porque el equipo de Brackley se convierte en el primero en ganar una carrera de Fórmula 1 en el Madring gracias a Antonelli. El italiano, además, inscribe su nombre como el primer ganador, mientras que Russell añade el primer récord de vuelta rápida en carrera para una escudería que, por partida doble, ya forma parte de la historia del nuevo trazado.

Así ha terminado el GP de España: