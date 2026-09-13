Alineaciones confirmadas de Levante y FC Barcelona hoy, jornada 5 de LALIGA EA SPORTS

Alberto Cercós García 13 SEP 2026 - 15:22h.

Siguen las rotaciones en el Barça de Hansi Flick; el Levante, a por su segunda victoria en casa

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El Barcelona visita este domingo el Ciutat de València con la intención de mantener su pleno en LaLiga y defender el liderato ante un Levante que quiere convertir su fortaleza como local en un problema para los azulgranas. El conjunto de Hansi Flick llega lanzado, con cuatro victorias en cuatro jornadas, 17 goles a favor y apenas dos en contra, además de un reciente triunfo europeo ante el Feyenoord.

Enfrente estará un Levante que suma cinco puntos y que, pese a su irregular inicio, ya ha demostrado que puede ser un rival incómodo, especialmente ante su afición. Flick ha pedido mantener la intensidad y no dejarse llevar por los elogios, consciente de que el calendario empieza a exigir al Barça.

El once del Levante

El once de Luis Castro: Ryan; Toljan, Dela, Mandi, Manu Sánchez; Requena, Sotelo, Olasagasti; García, Brugué, Ratkov.

El once del FC Barcelona

El once de Hansi Flick: Joan García; Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Rodri, Pedro; Gordon, Fermín, Lamine Yamal; Raphinha.